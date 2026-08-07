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Aicina uz specvienību reidu Krievijā, lai iznīcinātu Ziemeļkorejas raķešu palaišanas iekārtas

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Analītiķi uzskata, ka Rietumiem nekavējoties jāveic pasākumi, lai neitralizētu Ziemeļkorejas ballistisko raķešu palaišanas iekārtas Krievijā.

Aicina uz specvienību reidu Krievijā, lai iznīcinā...

Rietumvalstu valdībām steidzami jāpieņem lēmums, kas būtu vērsts uz sešu Ziemeļkorejas ballistisko raķešu palaišanas iekārtu iznīcināšanu. Tās pašlaik tiek izvietotas Krievijas Voroņežas apgabalā. Ar šādu aicinājumu Rietumiem savā kontā platformā "X" nācis klajā bijušais Francijas diplomāts, Tomasa Mora institūta un Nacionālās žandarmērijas pētniecības centra zinātniskais līdzstrādnieks, Parīzes Dauphine universitātes pasniedzējs Sipriēns Ronzē-Spijārts .

"Mums vienā vai otrā veidā ir jāneitralizē sešas Ziemeļkorejas ballistisko raķešu palaišanas iekārtas, kas izvietotas Krievijā. Būsim atklāti — mēs nevaram pieļaut, ka Ziemeļkoreja sāk piegādāt Krievijai ballistiskās raķetes," paziņoja analītiķis.

Eksperts uzsver, ka ballistisko raķešu izmantošana uzbrukumiem civiliedzīvotājiem ir kara noziegums.

"Tās ir gandrīz neiespējami pārtvert bez "Patriot" vai "SAMP/T" sistēmām, tās nodara milzīgus postījumus un izraisa cilvēku bojāeju, tādēļ mums nekavējoties jāveic pasākumi, lai atturētu Ziemeļkoreju no atbalsta sniegšanas Krievijai tās izsīkuma karā, izmantojot ballistiskās raķetes," teikts paziņojumā.

Tālāk analītiķis uzskaitīja veidus, kā Rietumi varētu neitralizēt minētās palaišanas iekārtas. Viens no tiem esot specvienību reids Krievijas teritorijā.

"Ar atomzemūdenes palīdzību, ar operatīvu atbalstu Ukrainas teritorijā, ar specvienību reidu. Es nezinu, tieši kā, bet mums ir jāiznīcina šī Ziemeļkorejas ballistiskā vienība," raksta eksperts.

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