Taizemē skolas apšaudē nogalināti vismaz trīs skolēni un trīs skolotāji
Taizemē piektdien notikusi apšaude kādā vidusskolā, kurā dzīvību zaudējuši vismaz seši cilvēki – trīs skolēni un trīs skolotāji, informē policija.
Uzbrukums notika Debsirinas Nonthaburi skolā, kas atrodas netālu no Bangkokas un kurā mācās aptuveni 3000 skolēnu. Policija norāda, ka apšaudi sarīkojis kāds skolēns.
Vairāk nekā 15 cilvēki guvuši ievainojumus, turklāt divu cietušo stāvoklis ir kritisks.
Sākotnēji tika ziņots, ka iespējamais šāvējs gājis bojā, taču vēlāk policija apstiprināja, ka viņš ir smagā stāvoklī un saņem medicīnisko palīdzību.
Video no notikuma vietas redzams, kā skolēni baiļu pārņemti slēpjas zem soliem, kamēr skan šāvieni. Citi kadri parāda, kā jaunieši tiek evakuēti no skolas ēkas.
Policija skolā atradusi pistoli un vairākas patronas. Izmeklētāji uzskata, ka ierocis varētu būt piederējis šāvēja ģimenes loceklim, taču vēl nav noskaidrots, kā jaunietis tam ticis klāt.
Taizemes Centrālais izmeklēšanas birojs paziņojis, ka situācija skolā ir kontrolēta.
Taizemē ieroču īpašumtiesības ir salīdzinoši izplatītas – saskaņā ar Small Arms Survey datiem valstī privātpersonām pieder vairāk nekā 10 miljoni šaujamieroču.
Šī nav pirmā traģiskā apšaude Taizemes izglītības iestādē. Šā gada februārī apšaudē kādā skolā valsts dienvidos gāja bojā skolotājs, bet 2022. gadā vienā no asiņainākajiem uzbrukumiem valsts vēsturē bērnudārza apšaudē tika nogalināti 36 cilvēki, tostarp 24 bērni.