Tramps atkal cenšas ierobežot automātisku ASV pilsonības piešķiršanu jaundzimušajiem
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien parakstījis divus jaunus izpildrīkojumus, atkārtoti cenšoties ierobežot automātisku ASV pilsonības piešķiršanu bērniem, kuri dzimuši Savienotajās Valstīs ārvalstu pilsoņu ģimenēs.
Viens no rīkojumiem paredz liegt automātisku pilsonības piešķiršanu bērniem, kuru vecāki nav ASV pilsoņi un ir saistīti ar ārvalstu vēstniecībām vai starptautiskām organizācijām, kā arī personām, kuras ASV varasiestādes klasificē kā "ienaidniekus".
Savukārt otrs izpildrīkojums vērsts pret tā dēvēto "dzimšanas tūrismu" – praksi, kad ārvalstu pilsones dodas uz ASV ar mērķi dzemdēt bērnu, lai viņš automātiski iegūtu Amerikas pilsonību.
Šī nav pirmā reize, kad Tramps mēģina mainīt līdzšinējo kārtību. Jau savas otrās prezidentūras pirmajā dienā viņš parakstīja izpildrīkojumu, kas paredzēja liegt automātisku pilsonību bērniem, kuru vecāki ASV uzturas nelegāli vai ar pagaidu vīzām.
Tomēr zemāko instanču tiesas šo rīkojumu apturēja, norādot, ka ASV Konstitūcijas 14. labojums paredz – gandrīz ikviens cilvēks, kurš dzimis ASV teritorijā, automātiski kļūst par valsts pilsoni. Šā gada jūnijā šādu interpretāciju atbalstīja arī ASV Augstākā tiesa.
Jaunie izpildrīkojumi, visticamāk, atkal nonāks tiesās, jo tie skar vienu no ilgstoši strīdīgākajiem ASV imigrācijas politikas jautājumiem.