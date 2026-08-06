Zelenskis uzdod "parūpēties" par Krievijas ieroču rūpnīcām
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sanāksmē ar valsts militāro un politisko vadību devis rīkojumu veikt speciālas operācijas pret Krievijas ieroču rūpniecību.
Šo operāciju mērķis ir "konkrēti uzņēmumi, kurus mēs jau esam identificējuši", ceturtdien savā kontā sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja Zelenskis.
Visiem sanāksmes dalībniekiem tika uzdoti skaidri uzdevumi. "Es sagaidu, ka tie tiks pilnībā izpildīti," norādīja prezidents.
Krievijas militārā rūpniecība ir ievērojami jāsamazina, piebilda Zelenskis, vienlaikus paužot nožēlu par to, ka Maskava joprojām no ārzemēm saņem atbalstu saviem kara centieniem. "Mēs redzam, ka katrā Krievijas raķetē, katrā bezpilota lidaparātā un citos ieročos ir svarīgas detaļas no citām valstīm, bez kurām šādi ieroči vienkārši nevarētu pastāvēt," norādīja Ukrainas prezidents.
Ukraina nesen īstenoja smagus triecienus Krievijas naftas rūpniecībai un tās ieroču rūpnīcām. Ukraina šajās operācijās izmantojusi tāldarbības bezpilota lidaparātus, kas spēj iekļūt vairākus tūkstošus kilometru dziļi Krievijas teritorijā, pat Sibīrijā.