Kaķis "Deviņas dzīvības" gadiem ilgi muļķoja Jaunzēlandes medniekus. Miljoniem viņa sugasbrāļu draud baiss liktenis
Jaunzēlandes reto putnu bieds, lielais svītrainais kaķis ar iesauku “Deviņas dzīvības” trīs gadus spēja izvairīties no medniekiem. Taču vēl apmēram 2,5 miljoniem savvaļas kaķu gaida iznīcība, valstij radikāli risinot savas unikālās dabas aizsardzības problēmas.
Kaķis "Deviņas dzīvības" ieguva bēdīgu slavu ar Jaunzēlandes ļoti reto brūno krīkļu (Anas chlorotis) nogalināšanu, nodarot lielu postu vienai no valsts retākajām pīļu populācijām. Tiek lēsts, ka “Deviņas dzīvības”, kurš savu iesauku ieguva par spēju trīs gadus izvairīties no medniekiem Ziemeļsalas ziemeļu Pureruas pussalā, bija nonāvējis un apēdis apmēram 1% šī endēmiskās Jaunzēlandes peldpīļu apakšdzimtas sugas populācijas, kā arī daudzus kivi putnu mazuļus, vietējos gekonus un citus savvaļas dzīvniekus, vēsta “Guardian”. Savukārt “Radio New Zealand” norāda, ka šis kaķis nonāvējis apmēram trīs ceturtdaļas no šīm retajām pīlēm, kuras tika izlaistas brīvībā Pureruas pussalā.
“Šo panākumu mēs neuzskatām par pašsaprotamu, jo tik ilgi šis kaķis mums sagādāja milzīgas galvassāpes,” atzina dabas aizsardzības projekta “Pest Free Purerua” koordinators Endijs Mentors. Viņš piebilda, ka no pussalas bija izdevies praktiski izskaust tādus bīstamus dzīvniekus kā posumi, žurkas un sermuļi, taču “Deviņas dzīvības” ilgi nekādi neizdevās notvert.
Plēsoņa pirmo reizi piesaistīja uzmanību 2023. gadā, kad projekts “Pest Free Purerua” tikko bija nogādājis pussalā 20 nebrīvē izaudzētos pāteke jeb brūnos krīkļus. “Taču jau pēc nedēļas mums bija pirmais bojāgājušais putns. Mēs uzstādījām kameras un identificējām konkrētu kaķi ar īpašām pazīmēm,” stāstīja Mentors. Vēl 15 pātekes tika nogalinātas, un tajās pašās vietās atkal parādījās tas pats kaķis. Projekta komanda nākamā gada laikā spēja noķert citus savvaļas kaķus, taču “Deviņas dzīvības” joprojām palika nenotverams. Viņi nolēma 2024. gadā atkal palaist pussalā pātekes, taču parādījās tas pats kaķis un nogalināja vēl 15 no 20 putniem.
Šis kaķis bija ieguvis tādu slavu, ka šī gada sākumā uz pussalu bija devusies pat CNN filmēšanas grupa, lai aprakstītu viņa notveršanas mēģinājumus.
“Šis konkrētais kaķis bija ļoti neparedzams. Tas parādījās vienā noteiktā vietā, bet pēc tam nebija redzams vēl divus vai trīs mēnešus. Tas parādījās krēslā, pusnaktī, agri no rīta un arī dienas laikā, tāpēc nebija iespējams paredzēt tā uzvedības modeli, un tas padarīja izsekošanu ārkārtīgi sarežģītu,” atzina Mentors. Komanda vairākas reizes bija tuvu tam, lai kaķi noķertu, taču katru reizi tas izspruka, tādējādi iegūstot vārdu “Deviņas dzīvības”.
Jūlija beigās Mentors un viņa komanda pamanīja, ka kaķis trīs naktis pēc kārtas bija parādījies kādā karjerā, ko viņš nekad iepriekš nebija darījis. Ķērāji izlika lasi, ceptu vistu un truša gaļu, lai pievilinātu dzīvnieku, kā arī izvietoja būrus un slazdus.
“Tas bija kā adata siena kaudzē, stundām ilgi gaidīt viņa parādīšanos. Tā bija atkarīga no laikapstākļiem, Mēness, gaismas, visiem šiem dažādiem faktoriem, lai viņš īstajā laikā atrastos īstajā laikā, kas ir ļoti, ļoti grūti,” viņa teikto citē “Radio New Zealand”. “Kādēļ viņš bija tik neprognozējams, mēs nezinām. Taču tas parāda, ka kaķus, kas ir barības piramīdas virsotnē, ir ļoti grūti dabūt prom no vides, kuru tie tik ļoti labi pazīst. Un savvaļas kaķi maksimāli izvairās no cilvēkiem.”
30. jūlijā viņš saņēma ziņu no mobilā telefona kameras, ka vienā no būriem atrodas kaķis. “Mēs nosūtījām ķērājus pārbaudīt situāciju, un tur tas bija. Tad viņu humāni nošāva,” sacīja Mentors. Pēc izpētes “Deviņu dzīvību” ķermenis tiks izbāzts.
Jaunzēlandē savvaļas kaķi tiek uzskatīti par kaitēkļiem, kas apdraud vietējo ekosistēmu. Aplēses rāda, ka Jaunzēlandē dzīvo apmēram 1,26 miljoni mājas kaķu, apmēram 200 000 klaiņojošu kaķu un vairāk nekā 2,5 miljoni savvaļas kaķu jeb apmēram puse no Jaunzēlandes iedzīvotāju skaita. “The NZ Cat Foundation” dati liecina, ka valstī ir viens no lielākajiem kaķu īpatsvariem pasaulē, kur apmēram 40% mājsaimniecību ir vismaz viens kaķis. To populācijas kontrole jau sen izraisa vētrainas debates sabiedrībā, tā kā savvaļas kaķi, kas var izaugt līdz pat metra garumam, ieskaitot asti, nodara milzīgu postu vietējai dabai, bet dažas putnu un citu dzīvnieku sugas jau nokļuvušas līdz izmiršanas robežai. Turklāt kaķi pārnēsā toksoplazmozes izraisītāju, kas smagi ietekmē aitkopību. Jaunzēlande ir pasaules otrā lielākā jēra gaļas eksportētāja, tikai nedaudz atpaliekot no Austrālijas, kā arī viena no vadošajām vilnas eksportētājām.
Mentors norādīja, ka pāteke savulaik bija sastopami visur, to skaits bija mērāms simtos tūkstošos, taču plēsoņu izplatīšanās līdz pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem šīs sugas pārstāvju skaitu samazināja līdz nieka 700. Kopš pirms 20 gadiem sāka darboties pāteke populācijas atjaunošanas programma, to skaits palielinājies līdz apmēram 2000. Tomēr, par spīti uzlabojumiem, šī joprojām ir viena no visretākajām Jaunzēlandes zosveidīgo klases putnu sugām, kā arī pasaules ceturtā retākā peldpīļu suga.
2025. gada novembrī Jaunzēlandes valdība paziņoja, ka līdz 2050. gadam plāno pilnībā iznīcināt savvaļas kaķus, tos pirmo reizi iekļaujot 2016. gadā izstrādātajai “Predator-Free 2050” stratēģijai. Savvaļas kaķu iekļaušana iznīcināšanas plānā notikusi pēc vairāku gadu ilgām kampaņām. 2013. gadā vides aizsardzības aktīvists Garets Morgans pārsteidza sabiedrību ar aicinājumu iznīcināt visus kaķus Jaunzēlandē ar kampaņu “Kaķiem jāaiziet” (Cats to Go), bet 2023. gadā sabiedrību šokēja Dienvidsalas Kenterberijas reģionā rīkotās medību sacensības, kurās plānoja ieviest 14 gadu un jaunāku bērnu kategoriju, pirmo reizi piedāvājot savvaļas kaķu nošaušanas iespējas cīņā par 250 Jaunzēlandes dolāru (vairāk nekā 127 eiro) naudas balvu.
Pasākums tika izsludināts līdzekļu vākšanas kampaņā vietējai skolai Jaunzēlandes Ziemeļkenterberijas reģionā Dienvidu salā, kur medības ir ļoti populāra nodarbe. Katru gadu šādās “sacensībās” simtiem cilvēku, tostarp bērni, medī mežacūkas, briežus un zaķus.
Šāds ierosinājums uzreiz izraisīja sabiedrības un dzīvnieku aizsardzības grupu nosodījumu. Ziemeļkenterberijas medību sacensību organizētāji vēlāk paziņoja par kaķu medību pasākuma atcelšanu, jo saņēma daudz “ļaunu un nepiedienīgu epastu”. “Mēs esam vīlušies un atvainojamies tiem, kuri ar nepacietību gribēja piedalīties pasākumā, kas paredzēts mūsu vietējo putnu un citu ievainojamu sugu aizsardzībai,” bija teikts grupas paziņojumā. Jaunzēlandes Cietsirdīgas izturēšanās pret dzīvniekiem novēršanas biedrība pauda gandarījumu, ka atcelta “bērnu kategorija savvaļas kaķu apšaušanai”. Tās pārstāvis paziņoja, ka bērni, tāpat kā pieaugušie, nespēj atšķirt savvaļas kaķi no noklīduša vai pārbiedēta mājas kaķa.
“Naudu var savākt dažādos veidos,” toreiz pavēstīja dzīvnieku tiesību aizsardzības grupas SAFE pārstāvis Vils Eplbijs. “Bērnu sūtīšana nogalināt kaķus nedrīkst būt viens no tiem.”