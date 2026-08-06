Tramps sola likt cietumā visus, kas stāsta par ASV munīcijas trūkumu
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien noraidījis ziņas par munīcijas trūkumu un paziņojis, ka administrācija centīsies panākt ilgtermiņa cietumsodus personām, kas izplatīja šādus apgalvojumus.
Tramps savā platformā "Truth Social" asi reaģēja uz mediju ziņām par sarūkošajām munīcijas rezervēm un apgalvoja, ka Savienotajām Valstīm ir milzīgs daudzums munīcijas, it īpaši noteiktu veidu, bet plašāk nepaskaidroja.
"Turklāt pēc vajadzības tiek ražots un uz ASV nosūtīts liels daudzums. Aizsardzības uzņēmumi būvē vislielāko skaitu rūpnīcu mūsu valsts vēsturē," paziņoja Tramps.
Laikraksts "The Washington Post" ziņoja, ka Tramps pagājušajā piektdienā esot pieprasījis aizsardzības ministram Pītam Hegsetam atbildes par munīcijas trūkumu.
Telekanāls CNN ziņoja, ka tāldarbības vadāmo raķešu un pretgaisa aizsardzības pārtvērējraķešu trūkums ir ietekmējis Trampa stratēģiju konfliktā ar Irānu, jo ASV bruņotie spēki esot iztērējuši gandrīz 80% no saviem THAAD pārtvērējraķešu krājumiem. Arī laikraksts "The Post" ziņoja, ka raķešu trūkums spiedis Trampu atcelt jaunus uzbrukumus Irānai, neskatoties uz to, ka viņš bija draudējis tai ar ļoti smagu triecienu.
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita ziņas par Trampa sarunu ar Hegsetu nodēvēja par viltus ziņām, uzsverot, ka tas nekad nav noticis. Arī Pentagona galvenais preses sekretārs paziņoja, ka ziņas par Trampa sadursmi ar Hegsetu un ieroču trūkumu ir izdomātas.
Precīza informācija par ASV raķešu krājumiem joprojām ir slepena. Kopš stāšanās aizsardzības ministra amatā Hegsets centies ieviest stingru kontroli, ierobežojot arī informāciju, ko žurnālisti var iegūt no Pentagona.
Izmantojot publiski pieejamos datus, ASV Stratēģisko un starptautisko pētījumu centrs (CSIS) aplēsis, ka līdz jūlija beigām ASV rīcībā bija palikušas 759 līdz 827 "Patriot" raķetes, salīdzinot ar 2330 raķetēm pirms kara ar Irānu.
Centrs arī aplēsis, ka ASV ir izlietojušas aptuveni 60% no raķetēm THAAD.