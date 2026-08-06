Krievijas Valsts domē ārdās pēc Laimas Vaikules apņēmības ņemt rokā automātu
Nesen slavenā latviešu dziedātāja Laima Vaikule raidsabiedrības “Deutsche Welle” podkāstā izteicās, ka Krievijas iebrukuma gadījumā ņems rokā automātu. Par interviju uzzinājuši Krievijas Valsts domē, kur sacelta brēka.
Intervijā krievu aktierim Artura Smoļjaņinovam, kurš 2022. gadā pēc Krievijas invāzijas Ukrainā pameta dzimteni un pārcēlās uz Rīgu, uz jautājumu, ko viņa darītu, ja Krievija uzbruktu Latvijai, Vaikule atteica: “Es paņemtu automātu”. Savukārt attiecībā uz valodām viņa izteikusies, ka tās vieno, taču ja Latvijā uz galvas sāktu krist Krievijas mestās bumbas, viņa vairs neteiktu ne vārda krieviski vai arī tikai lamu vārdus.
Interviju vaar noskatīties zemāk.
Intervija tika publicēta jūlija vidū, taču tikai tagad Krievijas medijos publicē “patriotu” reakciju. Protams, galdā tika likta latviešiem it kā piemītošā “nacisma” un "nepateicības" kārts.
“Laumas Vaikules atbilde ir zīmīga. Tā atgādina latviešu leģionāru SS garu. Māksliniece, kura visu ir parādā Krievijai un tās cilvēkiem, ar lepnumu paziņo par gatavību vērst ieroci pret saviem bijušajiem cienītājiem. Nekādas pateicības, nekādas cilvēcības, nekāda veselā saprāta — kā redzam, dziedātājā nekā tāda nav palicis,” Krievijas Valsts domes deputāts Aleksandrs Tolmačovs nekādi nevar saprast, kā gan kādam varētu ienākt prātā ar ieročiem rokās pretoties “krievu pasaules” laimītes nesējiem.
Deputātaprāt, pēc aizbraukšanas no Krievijas daudziem kultūras darbiniekiem atklājas “asinskārā, rusofobiskā būtība”, bet dziesmas par mīlestību un laimi aizstātas ar agresīviem izteikumiem. “Zīmīgi, ka tiklīdz visi šie “smalki jūtošie” kultūras darbinieki pamet Krievijas robežas, sāk parādīties viņu būtība: asinskāra, rusofobiska, nežēlīga. Kamēr viņi bija šeit, tapa dziesmas par mīlestību un laimi, bet, aizbraucot prom, parādījās ilkņi un zvērīgs smaids. Acīmredzot tik postoši iedarbojas saraušana ar dzimteni,” piebilda Tolmačovs, veltot šādu raksturojumu visiem, kuri pametuši “mīlošās māmuļas dzimtenes” apskāvienus.
Malā nepalika arī Krievijas parlamenta augšpalātas Federācijas padomes Informācijas politikas komisijas priekšsēdētājs Aleksejs Puškovs. “Latvija ir izglābta,” viņš nolēma izcelties ar priekšniecības atļauto asprātību.
Savukārt producents Josifs Prigožins, kā izskatās, ir pēkšņi pamodies, jo līdz šim bija uzskatījis Vaikuli par pilnīgi apolitisku cilvēku, kurai prātā neienāktu pateikt sliktu vārdu par Krievijas mūsdienu fašistisko un agresīvo politiku. “Mani tas pārsteidz. Laima principā vienmēr ir bijusi apolitiska. Kāpēc viņa pēkšņi tā izrunājās, es nezinu. (..) Un tas, ko viņa runā, godīgi sakot, mani šokē.” Prigožins izdevumam “lenta.ru” mēģināja iestāstīt, ka ne jau Krievija uzbruka Ukrainai un tur slepkavo, bet kaut kādi “trešie spēki” sarīdījuši brāļu tautas un, kā mīl stāstīt Krievijas propaganda, to vien kāro, kā sagrābt tās dabas resursus. “Ir kāds trešais spēks, kurš ir ieinteresēts šajā konfliktā, lai ietekmētu Krievijas valsti un iegūtu dabas bagātības ar sev izdevīgiem noteikumiem. Kad valsts ir nelaimē, tev jābūt tai līdzās. Viņas valsts ir Latvija, taču plašu atpazīstamību viņa ieguva Padomju Savienībā,” stāstīja Prigožins, mēģinot nokaunināt “nepateicīgo” Vaikuli.
Kopš Krievijas invāzijas Vaikule nereti paudusi savu viedokli, izpelnoties “miermīlīgās” kaimiņvalsts dusmas. Piemēram, 2025. gadā festivāla “Laima Rendezvous Jūrmala” noslēgumā viņa pauda cerību uz kara beigšanos Ukrainā, bet šim nolūkam ir nepieciešams Ukrainu labāk apbruņot, lai tā varētu pretoties Krievijas agresijai. “Laikam šodien vissvarīgākais ir, neteikšu neko jaunu, - lai beidzas karš. Par to nav nekā svarīgāka,” viņa sacīja, bet uz repliku, ka šajā ziņā palīdz mūzika, Vaikule atteica: “Labāk dodiet Ukrainai ieročus.” Uzreiz Krievijas Valsts domē paziņoja, ka tie ir “aicinājumi uz terorismu”, aicinot pret viņu ierosināt krimināllietu. Savukārt 2023. gadā viņa nicīgi izteicās par Kremļa diktatora Vladimira Putina propagandas mašīnai akli ticošajiem Krievijas iedzīvotājiem. “Viņi taču ir kā zombiji! Skatās uz Putinu un klausās, ko viņš saka - ja viņi neuzbruktu, tad uzbruktu Ukraina. Kā tādas muļķības var klausīties un ticēt šīm muļķībām?” viņa pauda sašutumu, nosoloties nekad nebraukt uz Krieviju, vismaz kamēr tur viss nebūs mainījies.
Bez dzimtenes uzmanības nav izticis arī Vaikuli intervējušais Smoļjaņinovs. 2022. gada oktobrī par pretkara izteikumiem pret viņu ierosināja lietu par “armijas diskreditāciju, 2023. gada janvārī viņu pasludināja par “ārvalstu aģentu”, maijā iekļāva “teroristu un ekstrēmistu” sarakstā, 2025. gada oktobrī ierosināja krimināllietu saskaņā ar Krievijas kriminālkodeksa pantiem par “varas vardarbīgu sagrābšanu vai varas vardarbīgu noturēšanu” un “teroristiskas sabiedrības organizēšanu un darbošanos tajā” un izsludināja viņu starptautiskajā meklēšanā. 2026. gada 14. aprīlī Maskavas tiesa viņam aizmuguriski piesprieda 8 gadu ieslodzījumu par “armijas diskreditēšanu”.
Savulaik Krievijas cenzoriem sevišķi negāja pie sirds Smoļjaņinova 2023. gada intervija, kurā Smoļjaņinovs, kā apgalvoja dzimtenes “likumsargi”, nosodīja “speciālo militāro operāciju”, vēlēja “nāvi visiem krieviem”, vainoja krievu okupantus par “sliktu apiešanos pret Ukrainas pilsoņiem” un “vienkārši gribētu, lai Krievija pārvērstos radioaktīvos pelnos”. Tiesa, intervijā šī frāze bija šāda: "Man pie d**as, kas paliks no Krievijas, Pat ja tikai viens apgabals, bet pārējais pārvērtīsies radioaktīvos pelnos.”
Zīmīgi, ka 2024. gada oktobrī Krievijas tiesa Smoļjaņinovu aizmuguriski arestēja, bet cerībā galīgi aizbāzt viņam muti, Krievija pat bija vērsusies pie Latvijas ar lūgumu palīdzēt izmeklēšanā pret viņu, taču saņēma atteikumu, toreiz vēstīja vietējie mediji. Jāpiebilst, ka šajā intervijā Smoļjaņinovs paziņoja, ka situācijā, ja viņam nāktos ņemt rokā šauteni, viņš noteikti karotu Ukrainas pusē. “Bez šaubām, protams. Man emocionāli tas ir tieši tā. Tikai tā. Ja es ietu šajā karā, tad tieši Ukrainas pusē, protams. Viennozīmīgi. Saprotiet, man tas pat nav būt Ukrainas pusē, man tas nozīmē būt manu brāļu pusē, kuriem uzbrukuši citi mani brāļi, kuri [seko lamuvārds] dēļ, pilnīgi ne no kā, nez kādēļ devās [viņus] nogalināt,” viņš sacīja intervijā Rīgā bāzētajam izdevumam “Novaya Gazeta Europe”. “Tev ir viens brālis un tev ir otrs brālis, un tu esi trešais brālis. Un viens brālis kaut kāda neprāta lēkmē ir uzklupis tavam citam brālim. Tu aizstāvēsi savu brāli? Par ko runa, protams.”
Interviju var noskatīties šeit.
Runājot par Krievijas propagandas iecienīto tēzi par nacistiem Ukrainā, aktieris izteica vēlmi, ja būtu iespējams, katru Krievijas iedzīvotāju, kura pasaules skatījumu pilnībā veido televizors, pavadāt pa Kijivu vai Ukrainas rietumiem, lai viņš pameklē nacistus, varbūt viņi kaut kur pagrabos paslēpušies. “Pajautājiet tiem, kuri aicina nogalināt ukraiņu nacistus — ukraiņu bērnus, sievietes un sirmgalvjus — pajautājiet viņiem, vai viņi kādreiz vispār ir bijuši Ukrainā, vai viņi kaut ko zina par Ukrainu?” Šāds aicinājums pilnībā attiektos arī uz tiem, kuri gadiem ilgi kā pātarus atkārto apgalvojumus par “Baltijas nacistiem”, par “apspiestajiem krieviem”, “aizliegto krievu valodu” un tamlīdzīgām Kremļa propagandas iemīļotajām rotaļlietām.
Loģiski, šī intervija izraisīja gan Putina sulaiņu, gan propagandistu, gan “Z patriotu” histēriju. Pieslēdzās arī psihiski nevesela slavu ieguvušais eksprezidents Dmitrijs Medvedevs, kurš aicināja pret šādiem nodevējiem izmantot Lielā tēvijas kara metodes: "Kara laikā vienmēr bija tādi speciāli noteikumi. Un tos rezultatīvi izpildošas klusas, nevainojami nepamanāmu cilvēku grupas.” Valsts domes kultūras komitejas vadītāja pirmā vietniece Jeļena Drapenko viņu nodēvēja par "kuces dēlu", kurš tiks nolādēts, bet Valsts domes izglītības komitejas vadītāja pirmā vietniece un pašreizējā Krievijas pilnvarotā cilvēktiesību jautājumos (!) Jana Lantratova priecājās, ka viņš aizbraucis un “Krievija pašlaik attīrās no nodevējiem”.