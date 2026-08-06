Par nāvējošo ietriekšanos ļaužu pūlī Minhenē afgānim piesprieš mūža ieslodzījumu
Tiesa Vācijā piespriedusi mūža ieslodzījumu Afganistānas pilsonim, kurš 2025. gada februārī ar automašīnu ietriecās arodbiedrības demonstrācijā Minhenē, nogalinot sievieti un viņas divus gadus veco bērnu.
Minhenes Augstākā reģionālā tiesa atzina apsūdzētā vainu par īpaši smagu, kas nozīmē, ka viņš, visticamāk, pēc 15 gadiem nevarēs tikt atbrīvots no cietuma nosacīti, kā tas parasti notiek Vācijā.
Uzbrukuma rezultātā māte un viņas bērns guva smagus ievainojumus un drīz pēc tam nomira. Tika ievainoti arī daudzi citi cilvēki, daži no viņiem - smagi.
Tiesa atzina apsūdzēto par vainīgu divās slepkavībās un 23 slepkavību mēģinājumos, un spriedums atbilda prokuratūras prasībai. Aizstāvība bija lūgusi piespriest 15 gadu cietumsodu un ievietošanu psihiatriskajā aprūpē.
Aizstāvības advokāti norādīja, ka viņu klientam ir skaidras pazīmes, kas raksturīgas vienam no šizofrēnijas tipiem. Taču tiesa norādīja, ka vīrietis vēlējās uzbrukt un nejauši nogalināt cilvēkus Vācijā, reaģējot uz situāciju islāma valstīs.