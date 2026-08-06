Ukraina sola pavisam drīz iznīcināt visas "Wildberries" noliktavas Krievijā
Ukrainas armijas Bezpilota sistēmu spēku (SBS) komandieris Roberts Brovdi ("Maģars") sola līdz septembra vidum iznīcināt visas tirdzniecības platformas "Wildberries" noliktavas. Ukraina sāka veikt dronu triecienus "Wildberries" noliktavām 18. jūlijā.
"Wildberries" noliktavas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju, norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un militārie analītiķi. Platformā un tās loģistikas centros cita starpā nonāk sankcijām pakļauti dronu komponenti un navigācijas aprīkojums.
Brovdi izdevumam "The Baltic Sentinel" sacīja, ka no "Wildberries" noliktavām nepaliks pāri nekas. "To vari uzskatīt par solījumu (..). Atceries manus vārdus ap septembra vidu. Vai "Wildberries" vispār vēl pastāvēs kā tāds?" teica Brovdi.
SBS komandieris norādīja, ka viņa solījums ir aicinājums Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam veikt radikālus pasākumus, lai izvestu savus spēkus no Ukrainas. Viņš atgādināja, ka droni tiek izmantoti, lai uzbruktu "Wildberries" objektiem, jo uzņēmums aktīvi atbalsta karu.
Brovdi arī izteica pieņēmumu, ka šie uzbrukumi varētu ietekmēt Krievijas sabiedrību, liekot tai atteikties no kara atbalstīšanas, jo Krievijā vairāk nekā miljons pārdevēju izmanto šo tirdzniecības platformu.
Saskaņā ar ziņu aģentūras "Reuters" informāciju, kopš jūlija vidus Ukrainas bruņotie spēki ir uzbrukuši gandrīz 20 "Wildberries" objektiem. Spriežot pēc pieejamās informācijas, "Wildberries" visā Krievijā apsaimnieko gandrīz 100 šķirošanas centrus un noliktavas.
Izdevums "The Baltic Sentinel", atsaucoties uz neatkarīgiem Krievijas medijiem, ziņoja, ka saskaņā ar dažām aplēsēm "Wildberries" finansiālie zaudējumi Ukrainas uzbrukumu rezultātā pārsniedz vienu miljardu eiro, turklāt uzņēmums, iespējams, ir zaudējis aptuveni 27% no kopējās noliktavu platības.
Neatkarīgais medijs "The Moscow Times", atsaucoties uz analītiķiem un centrālās bankas datiem, trešdien ziņoja, ka "Wildberries" glābšana un uzņēmuma darbības turpināšana varētu izmaksāt vairāk nekā triljonu rubļu (10,6 miljardus eiro).