VIDEO: Ukrainas droni pārvērš Krievijas apgādes maršrutu uz Krimu par riska zonu, tie uzspridzina "visu, kas kustas"
Ukrainas bruņoto spēku triecieni pa svarīgu Krievijas dienvidu grupējuma apgādes ceļu turpina intensīvi izjaukt Krievijas loģistiku.
Ukrainas bruņotie spēki saglabā pilnīgu uguns kontroli pār Krievijas loģistikai svarīgu maršrutu dienvidos — ceļu starp Mariupoli un Čonharu, kas ir daļa no tā dēvētā sauszemes koridora uz okupēto Krimu. Dronu vienības iznīcina teju visus kravas auto un militāro transportu, kas nonāk to darbības zonā.
Runa ir par maršrutu, ko Krievijas armija izmanto personāla, munīcijas, degvielas un citu militāro kravu piegādei. Ja pārvietošanās pa šo ceļu kļūst bīstama, tas tieši apgrūtina Krievijas spēku atbalstu dienvidos.
"No Mariupoles līdz Čonharai: "Signum" slēdz okupantu galveno artēriju. Šis maršruts, kas bija viens no galvenajiem Krievijas okupantu loģistikas ceļiem un tā dēvētais sauszemes koridors uz Krimu, tagad atrodas kaujinieku uguns kontrolē," teikts vienības paziņojumā.
Saskaņā ar Ukrainas bruņoto spēku sniegto informāciju triecieni šim ceļam jau būtiski apgrūtinājuši Krievijas armijas apgādi un pārvērtuši maršrutu, ko okupanti uzskatīja par salīdzinoši drošu, par pastāvīga riska zonu.
Paziņojumā arī norādīts, ka okupēto teritoriju iedzīvotāji arvien biežāk redz atšķirīgu ainu nekā Kremļa oficiālie apgalvojumi, ka "viss tiek kontrolēts": sprādzienus, degošu tehniku un Krievijas militārpersonu mēģinājumus glābt loģistikas ķēdes.
Ukrainas karavīri apgalvo, ka Krievijas spēki varētu mēģināt aizsargāt savu loģistiku, sajaucot militāro transportu ar civilo satiksmi un pārvietojot kravas automašīnas starp vietējo iedzīvotāju automašīnām. Cilvēki aicināti, ja iespējams, izvairīties no okupācijas spēku pārvietošanās maršrutiem un nepakļaut sevi briesmām.