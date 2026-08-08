Pāris iegādājās lētu māju Itālijā, taču drīz atklāja nepatīkamu pārsteigumu
Britu pāris iegādājās lētu māju Itālijā atpūtai, taču drīz atklāja būtisku šī darījuma trūkumu.
Alekss un Emma par 35 000 sterliņu mārciņu (aptuveni 47 000 ASV dolāru) iegādājās sešu istabu māju Sicīlijas salā. Tomēr, pēc viņu teiktā, mājas remontā nāksies ieguldīt vēl aptuveni 45 000 sterliņu mārciņu (ap 60 000 ASV dolāru).
Pāris stāsta, ka māju iegādājies pirms diviem gadiem. Tomēr pagaidām viņiem nācies apturēt iecerētos remonta darbus, vēsta "Express".
"Katrs mārciņas ieguldījums mājā Sicīlijā attālina mūsu sapni par īpašumu Lielbritānijā. Jautājums ir – kam šajā dzīves posmā mēs vēlamies tērēt nākamos 50 vai 60 tūkstošus mārciņu," sacīja Emma.
Pāris atzina, ka vēlas atjaunot jumta terasi, no kuras paveras iespaidīgs skats uz Vidusjūru, kā arī izbūvēt otru vannasistabu un veikt vēl vairākus nelielus uzlabojumus.
Sākotnēji viņi plānoja remontā ieguldīt 45 000 mārciņu, taču tagad bažījas, ka kopējās izmaksas, ieskaitot mājas iegādes cenu, varētu pārsniegt 100 000 mārciņu.
"Sliktākais, kas varēja notikt, bija tas, ka cilvēki, kuri zina vairāk nekā mēs, aplēja mūsu sapņus ar aukstu ūdeni," pēc sarunas ar draugiem, kuri pašlaik remontē citu māju, sacīja Alekss.
Emma dalījās, ka īpašuma iegāde Sicīlijā nebija nejaušs lēmums. Pēc viņas teiktā, viņi ar vīru jau ilgāku laiku meklējuši kaut ko neparastu un atšķirīgu no ierastajiem mājokļiem.
"Mēs mīlam Sicīliju. Šeit mēs varam dzīvot mierīgāku dzīvi un radīt ģimenes atmiņas, kamēr mūsu bērni vēl ir mazi," sacīja Emma.