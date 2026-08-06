VIDEO: jauna Ziemeļkorejas karavīru grupa Krievijā gatavojas dalībai karā pret Ukrainu
Tiek ziņots, ka jauna Ziemeļkorejas karavīru grupa gatavojas Krievijas tā dēvētajai "speciālajai militārajai operācijai". Internetā parādījušies kadri, kuros, iespējams, redzamas viņu apmācības Krievijas militārajos poligonos.
Soctīklos izplatās video, kur redzama Ziemeļkorejas karavīru grupa, kas stāv ierakumos, sarunājas un daži no viņiem smēķē, gatavojoties apmācībām.
Nav zināms, kur un kad video ticis filmēts.
Šonedēļ Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) oficiālais pārstāvis Andrejs Čerņaks ziņoja, ka Krievijas Voroņežas apgabalā ieradusies Ziemeļkorejas armijas raķešu vienība, lai piedalītos gaisa triecienos pret Ukrainu.
Pēc Čerņaka teiktā, Ziemeļkorejas raķešu vienība ir iekļauta Krievijas Bruņoto spēku 112. raķešu brigādes sastāvā. Šīs brigādes bruņojumā ir raķešu kompleksi "Iskander-M"; tā piedalās triecienu veikšanā pret Ukrainu.
Tās sastāvā esot aptuveni 90 Ziemeļkorejas karavīru. Ziemeļkorejas raķešu vienību veido sešas palaišanas iekārtas. Tās bruņojumā vajadzētu būt aptuveni 120 ballistiskajām raķetēm.
Krievija jau esot saņēmusi no KTDR jaunu 40 raķešu KN-23 un KN-24 partiju, taču to skaits varētu būt vēl lielāks.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš apgalvoja, ka Krievija lūgusi Ziemeļkorejai nosūtīt vēl 30 000 karavīru papildus aptuveni 14 000 jau izvietoto. Tomēr šim apgalvojumam netika sniegti avoti, un to nav izdevies neatkarīgi pārbaudīt. Arī Maskava un Phenjana par šādu iespējamu plānu publiski nav izteikušās. ASV armijas ģenerālis Ksavjē Bransons brīdina, ka karš Ukrainā būtiski maina Ziemeļkorejas armiju.
Ziemeļkoreja jau ir iesaistījusies karā Ukrainā
Ziemeļkoreja jau ir kļuvusi par vienu no Krievijas svarīgākajām militārajām partnerēm karā pret Ukrainu.
Rietumvalstu un Ukrainas vērtējumos norādīts, ka Phenjana ap 2024. gadu uz Krievijas Kurskas apgabalu nosūtīja aptuveni 20 000 karavīru un militāro inženieru.
Šie spēki palīdzēja Krievijas armijai atspiest Ukrainas vienības no pierobežas teritorijām pēc tam, kad Kijiva sāka pārrobežu ofensīvu.
Saskaņā ar pašreizējām aplēsēm frontes tuvumā pašlaik atrodas aptuveni 14 000 Ziemeļkorejas karavīru.
Ukraina – jaunu ieroču izmēģinājumu poligons
Pēc raksta autora domām, Ukraina kļuvusi par sava veida izmēģinājumu poligonu nākotnes kariem, līdzīgi kā Spānija pirms Otrā pasaules kara kalpoja par vietu, kur tika pārbaudītas jaunas kara metodes un bruņojums.
Rietumvalstu valdības uzsver, ka Ziemeļkoreja ir guvusi ievērojamu labumu no padziļinātās iesaistes karā Ukrainā.
Piegādājot Krievijai lielus daudzumus artilērijas šāviņu, ballistisko raķešu, reaktīvo šāviņu un cita militārā aprīkojuma, Phenjana, pēc Rietumvalstu vērtējuma, ir nostiprinājusi Maskavas uzticību.
Šo karavīru klātbūtne vēl vairāk stiprina abu valstu savstarpējo uzticēšanos.
Pēc raksta autora domām, šī sadarbība Krievijai ir nesusi ne tikai panākumus kaujas laukā, bet arī veicinājusi Ziemeļkorejas militāro tehnoloģiju attīstību. Kā atlīdzību par Phenjanas atbalstu karā pret Ukrainu Krievija, kā tiek apgalvots, nodevusi Ziemeļkorejai modernas militārās tehnoloģijas.
Turklāt karš Ukrainā Ziemeļkorejai devis iespēju praksē pilnveidot savas ballistisko raķešu sistēmas. Tieši šīs raķetes tiek uzskatītas par vienu no lielākajiem draudiem Dienvidkorejai, Japānai un arī Amerikas Savienotajām Valstīm.
Piedaloties karā Ukrainā un izmantojot savas ballistiskās raķetes Krievijas interesēs, Ziemeļkoreja, pēc autora domām, gūst vērtīgu kaujas pieredzi, ko nākotnē varētu izmantot savā reģionā.
Ukraina arī apgalvo, ka Krievija ir nosūtījusi uz Ziemeļkoreju militāros speciālistus, lai palīdzētu karavīru apmācībā un aizsardzības rūpniecības attīstībā.
Saskaņā ar Ukrainas sniegto informāciju Krievijas militārpersonas palīdz apmācīt Ziemeļkorejas karavīrus darbam ar kaujas bezpilota lidaparātiem un mūsdienīgām pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tāpat Ukraina apgalvo, ka Krievija palīdz Ziemeļkorejai izveidot vietējo ražošanu Krievijas izmantotajai Irānas izstrādātā uzbrukuma drona "Shahed" versijai, kas Krievijā tiek dēvēta par "Geran".
Vienlaikus ne Maskava, ne Phenjana šādu sadarbību publiski nav apstiprinājušas.