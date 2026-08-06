Ukrainas pusē karo 16 000 ārvalstu brīvprātīgo; pārsteidz, no kurienes ieradušies visvairāk
Pašlaik Ukrainas aizsardzībā pret Krievijas agresiju piedalās aptuveni 16 000 ārvalstu brīvprātīgo no vismaz 72 pasaules valstīm, turklāt gandrīz 40% no viņiem ir Latīņamerikas valstu pilsoņi, ceturtdien paziņoja Ukrainas militārā ombude Olha Rešetilova.
Pēc viņas teiktā, kopš militārā ombuda biroja darbības sākuma 2026. gada 27. janvārī no ārvalstu brīvprātīgajiem, viņu ģimenes locekļiem un pilnvarotajām personām ir saņemti vairāk nekā 300 iesniegumi. Kā norādīja Rešetilova, lielākā daļa bija saistīta ar finansiālo un materiālo nodrošinājumu, tostarp par papildu atlīdzības un vienreizējas naudas palīdzības izmaksām.
Viņa arī uzsvēra, ka birojā ir izveidota īpaša darba grupa, kas risina problēmas, ar kurām saskaras militārpersonas, kas ir ārvalstu pilsoņi vai personas bez pilsonības, sākot no dienesta sākuma un tā norises līdz atbrīvošanai no dienesta, atgriešanai dzimtenē vai adaptācijai civilajā dzīvē Ukrainā.
Militārā ombuda amats, kas atbild par militārpersonu un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību, Ukrainā tika izveidots 2024. gada beigās.
Valsts prezidents Volodimirs Zelenskis par pirmo militāro ombudu iecēla žurnālisti un cilvēktiesību aizstāvi Rešetilovu, kura kopš 2015. gada nodarbojās ar Krievijas armijas pastrādāto kara noziegumu izmeklēšanu.
Militārā ombuda birojs sāka darbu 2026. gada janvārī. Pēc Rešetilovas teiktā, tikai pirmajos trīs darbības mēnešos birojā tika saņemti aptuveni 5500 sūdzību, turklāt vēl pirms biroja izveides viņa kā prezidenta pilnvarotā persona bija saņēmusi aptuveni 12 000 sūdzību.
Lielākā daļa sūdzību bija saistīta ar karavīru rotāciju, konfliktiem ar komandieri, pārkāpumiem dienesta laikā, pārcelšanu, ārstēšanu un atvaļinājumu piešķiršanu, sacīja Rešetilova.