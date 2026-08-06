Cilvēku kontrabandistu grupējums "airBaltic" reisus izmantojis migrantu pārvadāšanai
Somijas Robežsardze noslēgusi pirmstiesas izmeklēšanu lietā par vērienīgu cilvēku kontrabandas tīklu, kas organizēja nelegālo imigrantu ieceļošanu valstī. Kā vēsta Somijas sabiedriskais medijs "Yle", trešo valstu pilsoņu pārvadāšanai noziedzīgais grupējums izmantojis aviokompānijas "airBaltic" regulāros reisus..
Izmeklēšana aptver laika posmu no 2025. gada decembra līdz 2026. gada aprīlim. Šajā periodā grupējums kopumā organizēja vai mēģināja organizēt vismaz 40 cilvēku nelegālu ieceļošanu no Baltkrievijas un tranzītu caur Somiju uz citām Eiropas Savienības valstīm. Izmeklētāji norāda, ka gan paši nelegālie imigranti, gan noziedzīgā tīkla organizatori ir nākuši no Austrumāfrikas.
Lidojumi no Rīgas lidostas
Sākotnēji noziedzīgā shēma balstījās uz aviosatiksmi. Bēgļus, kuri pirms tam Latvijā uzturējās kā patvēruma meklētāji, kontrabandisti apgādāja ar nepieciešamajiem dokumentiem un organizēja viņu nokļūšanu Somijā ar tiešajiem reisiem.
Laika posmā no 2025. gada 18. novembra līdz 2026. gada 12. janvārim kontrabandisti 14 dažādos "airBaltic" reisos no Rīgas lidostas mēģināja vai sekmīgi nogādāja Somijā 21 personu. Turklāt izmeklēšanā noskaidrots, ka šī pati organizācija lidojumus no Rīgas organizējusi arī uz citām Eiropas valstīm.
Taktikas maiņa – ar vilcienu un prāmjiem
Sākot ar 2026. gada 24. janvāri, kontrabandistu darbības modelis mainījās. Tā vietā, lai izmantotu lidmašīnas, bēgļi no Latvijas ar vilcienu tika slepus nogādāti Tallinā, lai tālāk ar pasažieru prāmjiem ieceļotu Helsinkos.
Kā norāda Somijas robežsardze, daļa personu šajā posmā tika aizturēta jau Tallinas vai Helsinku ostās. Tomēr tie imigranti, kuriem izdevās iekļūt Somijā, turpināja ceļu tālāk caur Hāparantu uz Zviedriju, lai dotos uz citām Eiropas valstīm. Tiek lēsts, ka pa šo maršrutu pārvietoti vismaz 25 cilvēki.
Pašlaik viena noziedzīgā grupējuma vadošā persona atrodas apcietinājumā, un lietas materiāli jau ir nodoti prokuratūrai, lai celtu apsūdzību par nelegālās ieceļošanas organizēšanu vainu pastiprinošos apstākļos.