"Van Goga efekts" uz Saules - vēsturē detalizētākie attēli atklāj mistisku dabas skaistumu
Zinātnieki uzņēmuši līdz šim augstākās izšķirtspējas Saules virsmas attēlus. Pētnieki un mākslas mīļotāji visā pasaulē neslēpj sajūsmu – superkarstās plazmas virpuļi un raksti uz mūsu zvaigznes virsmas vizuāli ir teju identiski naksnīgajām, virpuļojošajām debesīm Vinsenta van Goga 1889. gada slavenajā šedevrā "Zvaigžņotā nakts".
Kamēr interneta lietotāji ironizē, ka Van Gogs acīmredzot spējis ielūkoties kosmosā, zinātnieki šai parādībai raduši skaidru fizikas un matemātikas pamatojumu.
Kas patiesībā rada šos maģiskos virpuļus?
Žurnālā "Nature" publicētajā pētījumā zinātnieki skaidro, ka Saules fotosfērā fiksētie raksti ir vēsturē pirmais tieši novērotais Kelvina-Helmholca nestabilitātes (KHI) gadījums uz zvaigznes virsmas.
Tā ir labi zināma hidrodinamikas un gāzu dinamikas parādība, kas Zemes apstākļos, piemēram, veido viļņus, vējam pūšot pār ūdens virsmu.
Savukārt uz Saules šos viļņveida virpuļus rada magnetizētā plazma, kuras dažādie slāņi pārvietojas ar atšķirīgu ātrumu.
"Zīmīgi, ka mākslinieki savos darbos jau izsenis ir intuitīvi uztvēruši šo šķidrumu dinamiku," skaidro pētījuma vadošais autors Davids Kuridze.
"Slavenākais piemērs neapšaubāmi ir Van Goga "Zvaigžņotā nakts", kur debess virpuļu struktūras precīzi atbilst turbulentajiem KHI viļņiem. Tas uzskatāmi parāda, cik dziļi dabas fundamentālā ģeometrija spēj rezonēt ar cilvēka radīto mākslu."
Atslēga uz Saules noslēpumiem
Šis atklājums var palīdzēt atrisināt divas no lielākajām mīklām Saules fizikā. Pirmā no tām ir vainaga sakaršanas fenomens – zinātnieki jau sen meklē atbildi, kāpēc Saules vainags jeb zvaigznes ārējā atmosfēra ir simtiem reižu karstāka par pašu tās virsmu. Fiksētie plazmas virpuļi varētu būt tieši tas ilgi meklētais mehānisms, kas transportē un uzkrāj šo milzīgo enerģiju.
Otra nozīmīga mīkla ir saistīta ar kosmisko vētru prognozēšanu. Novēroto Kelvina-Helmholca nestabilitātes (KHI) viļņu radītā griešanās kustība pakāpeniski uzkrāj magnētisko enerģiju, kas galu galā izraisa spēcīgus Saules uzliesmojumus un vainaga masas izmetumus (CME).
Ja šie izvirdumi ir vērsti Zemes virzienā, tie var nopietni traucēt GPS signālu darbību, sabojāt satelītus un radīt masveida pārrāvumus elektrotīklos.
"Teorētiskie modeļi jau sen paredzēja, ka šādiem viļņiem uz Saules vajadzētu eksistēt, taču ieraudzīt tos tik plaši izplatītus pa visu virsmu bija milzīgs pārsteigums," CNN atzinis Kuridze. Pateicoties šiem unikālajiem kadriem, zinātniekiem pirmo reizi vēsturē izdevies precīzi identificēt Saules virpuļu patieso izcelsmi un dzinējspēku.