Rets notikums Baltijā - Igaunijā fiksēta neliela zemestrīce
Pirmdien, 3. augustā, agrā rītā, Somu līcī netālu no Igaunijai piederošās Naisāres salas fiksēta dabiskas izcelsmes zemestrīce ar magnitūdu 0,5 pēc Rihtera skalas, vēsta Igaunijas mediji.
Kā ziņo Igaunijas Ģeoloģijas dienests, zemestrīces hipocentrs atradās zemes garozā, salīdzinoši nelielā dziļumā.
Tā kā grūdieni bija ārkārtīgi vāji, cilvēki fiziski tos sajust nevarēja un nekādi bojājumi infrastruktūrai nav radušies.
Baltijas reģions ir seismiski mierīgs, tādēļ ikviena šāda anomālija piesaista pastiprinātu seismologu uzmanību. Tomēr pašu Naisāres salas iedzīvotāju ikdienu šis dabas untums neizjauca, raksta Igaunijas portāls Elu24.
Igaunijas Jūras spēki šajā akvatorijā regulāri neitralizē jūrā saglabājušās kara laika mīnas. Brīdī, kad par notikušo sāka interesēties mediji, vietējie iedzīvotāji neslēpa izbrīnu.
Lielākā daļa tajā laikā cieši gulējuši, bet tie, kuri varbūt arī manīja kādu troksni, bija pilnībā pārliecināti, ka tas ir kārtējais Jūras spēku kontrolētais sprādziens, un nepievērsa tam ne mazāko uzmanību.
Igaunijas Ģeoloģijas dienests norāda, ka fiksētais notikums Baltijas reģionam ir rets un zinātniski nozīmīgs – šī ir pirmā dabiskā zemestrīce, kas jebkad reģistrēta pie Naisāres salas. Iegūtie datu ieraksti jeb seismogrammas apstiprināja dabisku tektonisko procesu.
Atšķirībā no mīnu detonācijai raksturīgā asā pīķa, reģistrētās svārstības bija lēnas un izstieptas, kas norāda uz dabisku iežu lūšanu un berzi.
Seismologi skaidro, ka zemestrīci izraisīja sprieguma izlāde specifiskā, trauslā iežu slānī – rapakivi granītā, kas veido zemes garozu Naisāres salas apkaimē.