Ukraina un Eiropa izstrādā "Patriot" analogu: top jauna pretraķešu aizsardzības sistēma "Freyja"
Ukraina un Eiropa projekta "Freyja" ietvaros izstrādā jaunu pretraķešu aizsardzības sistēmu, kas spēs notriekt ballistiskās raķetes līdzīgi kā pretgaisa aizsardzības sistēma "Patriot".
Noslēdzies pirmais Eiropas un Ukrainas pielāgošanās posms kopīgam darbam pie jaunās Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēmas "Freyja", kurai jābūt gatavai līdz 2027. gada vidum. Par to savā kontā sociālajā tīklā "X" paziņoja Ukrainas aizsardzības uzņēmuma "Fire Point" galvenais konstruktors un līdzīpašnieks Deniss Štilermans.
Štilermans apsveica ukraiņus un visas ieinteresētās personas ar pirmā starptautiskās integrācijas posma noslēgumu projektā "Freyja". Viņš gan neprecizēja, ar ko tieši šis posms noslēdzies.
Pēc Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra vietnieka Davida Alojana teiktā, kurš koordinē projektu "Freyja", Eiropas pretraķešu aizsardzības sistēmas prototips tiks prezentēts aptuveni 2027. gada vidū. Runa ir par pašu raķeti un tās palaišanas iekārtu, ko izstrādā Ukrainas puse.
Atgādinām, ka 2026. gada maijā Štilermans paziņoja par uzņēmuma "Fire Point" pievienošanos koalīcijai cīņai pret ballistiskiem draudiem, kurā ietilpst Eiropas aizsardzības nozares milži "Eurosam", "Leonardo", "Thales" un "Saab".
Projekta "Freyja" ietvaros paredzēts izveidot modernu zenītraķešu sistēmu, kas spēs notriekt ballistiskās raķetes. Eiropa nodrošinās radarus, raķešu vadības un kontroles sistēmas, kā arī citas tehnoloģijas.
Pašlaik uzņēmums "Fire Point" jau noslēdzis vienošanās ar 13 ārvalstu ražotājiem par komponentu piegādi projektam "Freyja". Piemēram, Vācijas uzņēmums "Diehl Defence" izstrādās pašvadošo sistēmu.