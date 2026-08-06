40 dienas, simtiem triecienu, bet miera joprojām nav: kā beigusies Zelenska operācija pret Krieviju
Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska izsludinātās 40 dienu “ietekmes operācijas” termiņš ir noslēdzies, taču iecerētais galvenais mērķis – piespiest Krieviju pārtraukt karu – pagaidām nav sasniegts. Tā vietā abas karojošās valstis aizvadītajās nedēļās būtiski pastiprinājušas tāla darbības rādiusa triecienus.
Zelenskis 25. jūnijā paziņoja, ka apstiprinājis Ukrainas Drošības dienesta jeb SBU īstenotu 40 dienu operāciju pret “agresorvalsti”. Tās uzdevums bija palielināt spiedienu uz Krieviju un pamudināt to izbeigt karu. Prezidents toreiz neatklāja pilnu operācijas plānu, taču pieminēja “tāla darbības rādiusa sankcijas”, ar to domājot Ukrainas triecienus dziļi Krievijas teritorijā.
Operācijas laikā Ukraina ievērojami paplašināja uzbrukumus Krievijas loģistikas un enerģētikas infrastruktūrai. Pēc Ukrainas sniegtās informācijas, triecieni veikti vismaz 20 interneta tirdzniecības uzņēmuma “Wildberries” noliktavām, vismaz 25 naftas pārstrādes rūpnīcām un citiem naftas un gāzes objektiem.
“Wildberries”, ko nereti dēvē par Krievijas “Amazon”, noliktavas kļuva par vienu no redzamākajiem Ukrainas kampaņas mērķiem. Kijiva apgalvo, ka daļa šo loģistikas centru izmantota militāro preču, dronu detaļu un navigācijas sistēmu piegādēm. Uzņēmums un Krievijas amatpersonas savukārt uzbrukumus raksturojušas kā triecienus civiliem objektiem. Līdz augusta sākumam bija ziņots par vairāk nekā desmit, bet atsevišķos aprēķinos – gandrīz 20 skartām noliktavām.
Ukrainas triecieni skāruši arī naftas pārstrādes rūpnīcas, naftas bāzes, pārsūknēšanas stacijas un ieguves platformas. Aplēses par nodarīto kaitējumu atšķiras, taču Ukrainas puse apgalvo, ka uz laiku izdevies ietekmēt aptuveni trešdaļu Krievijas naftas pārstrādes jaudu.
Melnajā un Azovas jūrā Ukraina operācijas laikā esot veikusi vismaz 200 uzbrukumu tankkuģiem, kravas kuģiem un citiem ar Krievijas militāro vai ekonomisko loģistiku saistītiem mērķiem. Triecieni kuģiem un ostu infrastruktūrai radījuši traucējumus energoresursu un citu preču pārvadājumos, kā arī likuši Krievijai novirzīt papildu spēkus jūras ceļu aizsardzībai.
Kamēr Ukraina centās pārnest kara radītās izmaksas dziļāk Krievijas teritorijā, Maskava būtiski pastiprināja Ukrainas pilsētu bombardēšanu. Saskaņā ar Ukrainas apkopotajiem datiem Krievija jūlijā palaida 381 raķeti – vairāk nekā jebkurā citā mēnesī kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma.
Īpaši strauji pieauga ballistisko raķešu izmantošana. Tās ir grūtāk notriekt, un Ukrainai trūkst “Patriot” sistēmu un pārtvērējraķešu, kas spēj efektīvi aizsargāt pilsētas pret šādiem uzbrukumiem. Zelenskis jūlijā vairākas reizes brīdināja, ka Krievija uzkrāj un palielina ballistisko raķešu ražošanu.
Neraugoties uz 40 dienu kampaņu, tiešas miera sarunas starp Kijivu un Maskavu nav sākušās. Kremlis turpina paziņot, ka Krievijas karaspēks sasniegšot tā dēvētās “speciālās militārās operācijas mērķus”, lai gan Maskavas publiski nosauktie kara mērķi gadu gaitā vairākkārt mainījušies.
Arī Ukraina neuzskata simbolisko 40 dienu termiņu par uzbrukumu beigām. Zelenska birojā norādīts, ka uzmanība nav jāpievērš konkrētam dienu skaitam – būtisks esot sasniegtais rezultāts. SBU turpina ziņot par triecieniem Krievijas militārajiem objektiem, pretgaisa aizsardzības sistēmām, enerģētikas infrastruktūrai un kuģiem.
Tādējādi Zelenska “ietekmes operācija” nav novedusi pie kara beigām, taču tā būtiski paplašinājusi kara ģeogrāfiju un palielinājusi ekonomisko spiedienu uz Krieviju. Vienlaikus Maskavas rekordlielie raķešu uzbrukumi parāda, ka 40 dienu laikā notikusi nevis konflikta mazināšanās, bet gan jauna un bīstama eskalācija.