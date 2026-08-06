Lietuvas izlūkdienests: Krievija varētu izmantot Ukrainas dronus, lai uzbruktu mērķiem Baltijā
Krievija varētu izmantot Ukrainā ražotus dronus, lai veiktu uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas valstīs un radītu neskaidrību par patiesajiem uzbrukuma īstenotājiem, atsaucoties uz Lietuvas militārā izlūkdienesta rīcībā esošo informāciju, vēsta Lietuvas medijs "15min.lt".
Šādu vērtējumu apstiprinājis arī Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. "Mūsu rīcībā ir informācija, ka Krievija apsver iespēju veikt uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas reģionā. Iespējams, ka šim nolūkam tā varētu izmantot Ukrainā ražotus dronus," ministru citē izdevums.
Ministrs sīkāk nekomentēja, kādi objekti varētu kļūt par iespējamo uzbrukumu mērķiem un kad tie varētu notikt.
Saskaņā ar medija ziņoto, Krievija varētu izmantot kaujas laukā iegūtos Ukrainas dronus, lai radītu maldīgu priekšstatu par uzbrukumu izcelsmi un vēlāk noliegtu atbildību par triecieniem NATO teritorijā.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā militārie droni vairākkārt ielidojuši NATO dalībvalstu gaisa telpā. Daļa incidentu skaidrota ar Ukrainas droniem, kurus Krievijas elektroniskās karadarbības līdzekļi novirzījuši no kursa.
Tomēr vairāku valstu amatpersonas uzskata, ka Maskava apzināti virza dronus Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Polijas un Somijas gaisa telpā.
Pēdējā laikā vairāku NATO austrumu flanga valstu līderi paziņojuši, ka viņu rīcībā ir izlūkošanas informācija, kas liecina par Krievijas gatavošanos dažādām militārām provokācijām pret alianses dalībvalstīm.