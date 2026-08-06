26 gadu vecumā traģiskā avārijā gājusi bojā talantīga grima māksliniece, kas strādājusi pie "Bārbijas" un "Bridžertonas"
26 gadu vecumā traģiskā ceļu satiksmes negadījumā Lielbritānijā dzīvību zaudējusi talantīgā kino un televīzijas grima māksliniece Ava Gilisa, kura strādājusi pie tādiem pasaulslaveniem projektiem kā filma "Bārbija" un seriāls "Bridžertona".
Kā ziņo Ziemeļjorkšīras policija, negadījums noticis 26. jūlijā Vreltonā, Anglijā. Gilisas vadītajā baltajā "Volkswagen Polo" automašīnā ietriecās melns "Audi A4". Jaunā sieviete no gūtajām traumām mira notikuma vietā.
Grima mākslinieces karjera kino un televīzijas nozarē ilga vairāk nekā piecus gadus. Viņas profesionālajā portfolio bija darbs pie vairākām starptautiski atzītām filmām, tostarp "Bārbija", "Brīnumsieviete 1984" ("Wonder Woman 1984") un "Sniegbaltīte" ("Snow White").
Tāpat Gilisa piedalījās populāru televīzijas seriālu tapšanā, tostarp "Bridžertona", "Kronis" ("The Crown") un "Zvaigžņu kari: Akolīte" ("Star Wars: The Acolyte").
Pēc jaunās sievietes nāves ģimene publiskojusi emocionālu paziņojumu, kurā zaudējumu raksturo kā neizmērojamu.
"Ava, mums tevis vienmēr pietrūks – tava asprātība, šarms, skaistums, drosmīgā pašpārliecinātība, daudzie talanti un izcilība savā profesijā, strādājot kino un televīzijas matu un grima jomā," teikts ģimenes paziņojumā, ko izplatījusi policija.