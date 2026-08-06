Maskavā vienas dienas laikā apglabāts jau otrais ģenerālis - kļuvis zināms vārds
Krievijā apglabāts ģenerālleitnants Igors Jerusalimovs, kurš piedalījās Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.
Šķiet, ka Maskavā vienas dienas laikā — 5. augustā — tika apglabāti divi ģenerāļi. Pēc ziņām par slepenām bērēm Trokurovas kapsētā trešdien kļuva zināms arī par ģenerālleitnanta Igora Jerusalimova bērēm. Viņš dzīvoja Solncevas rajonā.
Uz attiecīgajiem ziņojumiem vietējos sabiedrības saziņas kanālos uzmanību vērsis Ukrainas blogeris, kurš platformā "X" darbojas ar segvārdu Necro Mancer.
Ziņojumā par atvadīšanos no Jerusalimova norādīta adrese, kas nopludinātajās datubāzēs figurē kā militārpersonas dzīvesvieta. Ierakstā arī teikts, ka viņa bēres bija paredzētas 5. augusta rītā. Ģenerālleitnantam bija 53 gadi.
Saskaņā ar publiskoto informāciju atvadīšanās ceremonija notika 4. augustā.
Относительно недавно испечённый генерал-лейтенант Ерусалимов Игорь Феликсович из Солнцево по неведомой причине сегодня отправился на кладбище. Шо си стало?https://t.co/wZlH4ukJba #всрф #груз200 pic.twitter.com/Vccd2qx8T6— Necro Mancer (@666_mancer) August 5, 2026
Vietējās "Telegram" grupas ziņojumā viņš nosaukts par "SVО varoni", kas liecina, ka viņš esot tieši piedalījies Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.
Vladimirs Putins Jerusalimovam ģenerālleitnanta pakāpi piešķīra 2025. gada maijā. Nedēļu pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā viņš saņēma ģenerālmajora pakāpi. 2020. gadā Jerusalimovs bija Rietumu kara apgabala štāba Operatīvās pārvaldes priekšnieks. 2024. gadā viņš Krievijas Nekustamā īpašuma valsts reģistra vēstulē tika minēts kā Operatīvās pārvaldes priekšnieks — pirmais Maskavas kara apgabala štāba priekšnieka vietnieks (tolaik viņam vēl bija ģenerālmajora pakāpe).
Izdevumam "Mediazona" neizdevās noskaidrot ģenerālleitnanta Igora Jerusalimova nāves datumu.
Telegram kanāls "VChK-OGPU" šodien ziņoja par kāda ģenerālmajora bērēm Maskavas Trokurovas kapsētā. Pēc tā informācijas, procesiju pavadīja godasardze ar Kosmisko un aviācijas spēku (VKS) karogu, bet pie kapa atradās Sauszemes spēku karogs.
"VChK-OGPU" pieļauj, ka tās bijušas Krievijas Kosmisko un aviācijas spēku virspavēlnieka Aleksandra Čaiko drauga bēres un ka viņš varētu būt gājis bojā 1. augustā notikušajā sprādzienā restorānā "Balzi Rossi". Telegram kanāls apbedītās personas vārdu nenorāda.