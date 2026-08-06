Bīstama eskalācija Eiropā - incidents Leipcigas lidostā raisa bažas par lidojumu drošību
Sprāgstvielām aprīkota drona atrašana Leipcigas/Halles lidostā Vācijā liecina par Krievijas un Ukrainas kara izplešanos ārpus Ukrainas robežām un rada nopietnas bažas par civilās aviācijas drošību Eiropā, raksta britu laikraksts "The Guardian".
Laikraksts atzīmē, ka šis ir pirmais zināmais gadījums, kad Eiropā tik tālu no frontes līnijas tiek atrasts ar sprāgstvielām aprīkots bezpilota lidaparāts.
Lai gan spridzeklis neeksplodēja, pats fakts, ka bezpilota lidaparāts spēja iekļūt tik tuvu lidmašīnām, liecina par nopietniem drošības riskiem.
Svarīga loma militāro kravu pārvadājumos
Leipcigas lidosta Vācijas austrumos spēlē svarīgu lomu militāro kravu pārvadājumos, tostarp Vācijas bruņoto spēku un NATO sabiedroto vajadzībām, kā arī kalpo par bāzi Ukrainas aviokompānijai "Antonov Airlines". Lidosta ir arī loģistikas uzņēmuma DHL galvenais mezgls.
Kā ziņo Vācijas mediji, atrastais kvadrokopters bija aprīkots ar profesionāli sagatavotu spridzekli. Ekspertīzē konstatēts, ka ierīcē atradās aptuveni 800 grami sprāgstvielu.
Ar šādu daudzumu pietiktu, lai nodarītu smagus bojājumus gan lidaparātam, gan infrastruktūrai.
Spridzekļa izgatavošanā izmantota augstas iedarbības sprāgstviela pentaeritrīta tetranitrāts (PETN) un plastiskā sprāgstviela Semtex. Katastrofa novērsta tikai nejaušības dēļ, jo detonatoram radusies tehniska kļūme, un tas neeksplodēja.
Jauna līmeņa apdraudējums
Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints incidentu oficiāli klasificējis kā profesionālu hibrīduzbrukuma mēģinājumu, kas iezīmē jauna līmeņa apdraudējumu Vācijas nacionālajai drošībai.
Policija arī apstiprināja, ka vēlāk cita kravas lidmašīna gaisā sadūrās ar nezināmu objektu aptuveni sešu kilometru attālumā no lidostas, taču veiksmīgi nosēdās Hannoveres lidostā, kur tika konstatēti nelieli bojājumi lidmašīnas priekšgalā.
Laikraksts vēsta, ka, lai gan vainīgie pagaidām nav oficiāli identificēti, sākotnējā informācija liecina par iespējamu Krievijas iesaisti.
Tiek pieļauts, ka šie incidenti ir daļa no plašākas Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) vadītas sabotāžas kampaņas pret valstīm, kas sniedz militāru palīdzību Ukrainai.
Ja iepriekš hibrīduzbrukumi Eiropā pārsvarā aprobežojās ar pasta sūtījumos paslēptiem aizdegšanās mehānismiem, tad kaujas drona parādīšanās stratēģiskā lidostā iezīmē bīstamu eskalāciju un pāreju no slēptas sabotāžas uz atklātiem spridzināšanas draudiem.
Lietas izmeklēšanu šobrīd ir pārņēmusi Vācijas Ģenerālprokuratūra, kas šo incidentu klasificējusi kā nopietnu apdraudējumu valsts drošībai.