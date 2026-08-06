VIDEO: Krievijas dienvidos paveras bībeliska aina - siseņu mākonis aprij horizontu
Milzīgs siseņu bars pārņēmis Dagestānas Republikas Kizļaras rajonu Krievijas dienvidos, aizsedzot debesis, apgrūtinot satiksmi un apdraudot plašas lauksaimniecības zemju teritorijas.
Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, kā neskaitāmi kukaiņi piepilda gaisu un ieskauj automašīnas. Vietām redzamība kļuvusi tik slikta, ka autovadītājiem nākas pārvietoties īpaši piesardzīgi.
🦗 Locusts are attacking the Kizlyar district of Dagestan – hundreds of insects are flying chaotically in swarms and making a terrible noise.— Beefeater (@Beefeater_Fella) August 4, 2026
According to local media reports, specialized equipment has been deployed to the fields to control the insects.
🤪 pic.twitter.com/L38I5vKJAg
Aculiecinieki neparasto skatu salīdzinājuši ar Bībelē aprakstītajām desmit Ēģiptes mocībām. “Izskatās pēc vienas no desmit mocībām,” rakstījis kāds sociālā tīkla “X” lietotājs. Citi notiekošo īsi raksturojuši kā “bībelisku”.
Tomēr siseņu uzbrukums nav tikai iespaidīgs dabas skats. Kukaiņi strauji pārvietojas pāri lauksaimniecības zemēm un iznīcina veģetāciju, apdraudot ražu un ganības.
A huge swarm of locusts has descended on Kizlyar district in Dagestan, Russia.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 4, 2026
Millions of them have filled the air, making visibility almost impossible for drivers. Authorities are using aircraft and ground equipment to treat affected farmland as the swarm moves through the… pic.twitter.com/b6y5AIBTZw
Siseņi parasti dzīvo atsevišķi, taču labvēlīgos vairošanās apstākļos to skaits var strauji pieaugt. Kad kukaiņi nonāk lielā blīvumā, mainās to uzvedība, un tie apvienojas milzīgos, ļoti kustīgos baros. Šādi bari dienas laikā spēj pārvietoties kopā ar vēju, ātri pārvarēt lielus attālumus un īsā laikā nopostīt lapas, ziedus, augļus, sēklas, stublājus un pat koku mizu.
Cilvēkiem un dzīvniekiem siseņi parasti neuzbrūk un nav zināms, ka tie pārnēsātu cilvēkiem bīstamas slimības. Tomēr milzīgais kukaiņu daudzums var radīt bīstamas situācijas uz ceļiem un apdzīvotās vietās.
Dagestānas varasiestādes cīņā pret kukaiņiem iesaistījušas gan lidaparātus, gan zemes tehniku, ar kuru tiek izsmidzināti insekticīdi. Tomēr kaitēkļu apkarošanu sarežģī tas, ka daļa siseņu savairojušies aizsargājamās dabas teritorijās.
Šajās vietās ķīmisko līdzekļu izmantošana ir aizliegta, tādēļ apstrādi iespējams sākt tikai tad, kad kukaiņu bari pamet rezervātus un nonāk lauksaimniecības zemēs. Līdz tam brīdim kultūraugi jau atrodas tiešā siseņu ceļā.
Pirmās brīdinājuma pazīmes tika konstatētas jau maijā, kad Dagestānas ziemeļos tika pamanīta siseņu masveida šķilšanās.
Lauksaimnieki tika aicināti izmantot visus pieejamos līdzekļus kukaiņu izplatības ierobežošanai, tomēr, neraugoties uz agrīnajiem brīdinājumiem, bars tagad sasniedzis milzīgus apmērus.