VIDEO: dronu uzbrukumā skarta viena no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām
Foto: Ekrānuzņēmums
Jaroslavļā pēc dronu trieciena deg naftas pārstrādes rūpnīca.
Pasaulē

VIDEO: dronu uzbrukumā skarta viena no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izraisījies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā "Jaroslavņeftjeorgsintez", kas pieder uzņēmumam "Slavņeftj", vēsta Ukrainas kara monitoringa kanāli "Supernova+" un "Exilenova+", kā arī neatkarīgais Krievijas izdevums "Astra".

VIDEO: dronu uzbrukumā skarta viena no lielākajām ...

Mediji pārpublicējuši aculiecinieku fotogrāfijas un video, kuros virs trieciena vietas redzami paceļamies dūmu mutuļi.

Jaroslavļas apgabals bija pakļauts Ukrainas dronu triecienam, ceturtdien apstiprināja apgabala gubernators Mihails Jevrajevs.

"Jaroslavņeftjeorgsintez" ir piektā lielākā naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā.

Kopš 2026. gada sākuma Ukraina vismaz sešas reizes veikusi triecienus šim uzņēmumam.

Ukrainas bezpilota lidaparāti regulāri veic triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.

Šo triecienu dēļ rūpnīcas daļēji vai pilnībā pārtrauc darbu, kas cita starpā izraisa degvielas trūkumu un cenu pieaugumu.

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