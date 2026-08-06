Jaroslavļā pēc dronu trieciena deg naftas pārstrādes rūpnīca.
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Šodien 08:58
VIDEO: dronu uzbrukumā skarta viena no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām
Krievijā Jaroslavļā pēc Ukrainas dronu trieciena izraisījies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā "Jaroslavņeftjeorgsintez", kas pieder uzņēmumam "Slavņeftj", vēsta Ukrainas kara monitoringa kanāli "Supernova+" un "Exilenova+", kā arī neatkarīgais Krievijas izdevums "Astra".
Mediji pārpublicējuši aculiecinieku fotogrāfijas un video, kuros virs trieciena vietas redzami paceļamies dūmu mutuļi.
Attack continues on oil refinery in Yaroslavl. pic.twitter.com/m8y5o2geT4— Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 6, 2026
Jaroslavļas apgabals bija pakļauts Ukrainas dronu triecienam, ceturtdien apstiprināja apgabala gubernators Mihails Jevrajevs.
"Jaroslavņeftjeorgsintez" ir piektā lielākā naftas pārstrādes rūpnīca Krievijā.
Kopš 2026. gada sākuma Ukraina vismaz sešas reizes veikusi triecienus šim uzņēmumam.
Ukrainas bezpilota lidaparāti regulāri veic triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Šo triecienu dēļ rūpnīcas daļēji vai pilnībā pārtrauc darbu, kas cita starpā izraisa degvielas trūkumu un cenu pieaugumu.