Tramps šaubās, bet sarunas turpinās: Ukraina varētu ražot “Patriot” raķešu detaļas
Vašingtona turpina sarunas ar KijIvu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērējraķetes "Patriot", lai gan ASV prezidents Donalds Tramps pagājušajā nedēļā paudis šaubas, ka Vašingtona Kijivai šādu atļauju dos, ziņo aģentūra "Reuters", atsaucoties uz četriem avotiem, kas ir informēti par sarunu gaitu.
Saskaņā ar šo avotu sniegto informāciju puses apsver vairākus sadarbības variantus, jo īpaši atsevišķu raķešu "Patriot" komponentu ražošanu Ukrainā, pēc tam galīgo montāžu veicot citā Eiropas valstī, kā arī iespēju Kijivai pievienoties esošajām ASV un Eiropas pretgaisa raķešu ražošanas programmām.
Saskaņā ar "Reuters" rīcībā esošo informāciju ASV sarunas ar Ukrainu par raķešu "Patriot" ražošanu turpinās. "Nav bijis neviena rīkojuma pārtraukt sarunas," teicis viens no "Reuters" avotiem, piebilstot, ka turpinās konsultācijas ar ASV ieroču ražotājiem, militārajām amatpersonām un citām iesaistītajām pusēm.
"No apsvērtajiem variantiem visreālākā būtu komponentu ražošana Ukrainā un raķešu montāža Vācijā," sacījusi ar šo jautājumu pazīstama ASV amatpersona. Vecāka modeļa raķetes "Patriot" jau tiek ražotas Vācijā, un paredzams, ka tur tiks ražotas arī modernākās PAC-3 modeļa raķetes.
Jau vēstīts, ka Tramps pagājušajā nedēļā paziņoja, ka viņš neesot pārliecināts, vai Vašingtona atļaus Ukrainai pēc licences ražot raķetes "Patriot".
Krievija ir pastiprinājusi ballistisko raķešu uzbrukumus Ukrainai, un tikai amerikāņu sistēmas "Patriot" spēj tās notriekt. Ukrainai kritiski trūkst šo raķešu.
Jūlija pirmajā pusē pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samita laikā Ankarā Tramps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot raķetes "Patriot".