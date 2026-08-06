“SpaceX” raķete ar milzu ātrumu ietriekusies Mēnesī - zinātnieki steidz noskaidrot, ko tā atstājusi aiz sevis
Kosmosa izpētes vēsturē fiksēts iespaidīgs un neparasts notikums – trešdien, 5. augustā, kompānijas “SpaceX” raķetes “Falcon 9” augšējā pakāpe ar aptuveni 8690 kilometru stundā lielu ātrumu ietriekusies Mēness virsmā.
Sadursme notika ap pulksten 9.35 pēc Latvijas laika. Četras tonnas smagā raķetes pakāpe Mēnesī ietriecās ar ātrumu, kas aptuveni septiņas reizes pārsniedz skaņas ātrumu. Pēc zinātnieku aprēķiniem, trieciens varētu būt izveidojis līdz pat 27 metriem platu krāteri.
SpaceX rocket stage just slammed into the Moon at 5,400 mph 😳 pic.twitter.com/MbA1CCId5R— USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) August 5, 2026
Lai gan “Falcon 9” pirmās pakāpes parasti atgriežas uz Zemes un tiek izmantotas atkārtoti, raķetes augšējā pakāpe ir vienreizlietojama. Parasti pēc misijas tā tiek novirzīta Zemes atmosfērā, kur sadeg, taču šajā gadījumā tas vairs nebija iespējams.
Konkrētā raķete 2025. gada janvārī kosmosā nogādāja divus privātus Mēness nolaišanās aparātus – ASV uzņēmuma “Firefly Aerospace” aparātu “Blue Ghost” un Japānas kompānijas “ispace” aparātu “Resilience”. Misijas laikā raķetes pakāpe iztērēja lielāko daļu degvielas un nonāca tālā orbītā, no kuras to nebija iespējams droši novirzīt atpakaļ uz Zemi.
“SpaceX” pārstāvji skaidrojuši, ka laika gaitā Saules aktivitātes un gravitācijas spēku ietekmē raķetes trajektorija mainījās, līdz tā tika novirzīta tieši Mēness virzienā.
Tagad NASA Mēness izlūkošanas orbitālais aparāts un Dienvidkorejas zondes instruments “ShadowCam” mēģinās iegūt attēlus pirms un pēc sadursmes. Tomēr pirmās skaidrās fotogrāfijas var nākties gaidīt vairākas dienas, jo viss atkarīgs no aparātu atrašanās vietas, apgaismojuma un to orbītām.
Sadursmi no Zemes bija ārkārtīgi grūti novērot, jo tā notika Mēness Saules apspīdētajā pusē. Tomēr Lovela observatorijas pētnieki Arizonā paziņojuši, ka pēc trieciena izdevies konstatēt vairākus desmitus kilometru plašu nātrija un litija gāzu mākoni. Tas saglabājies aptuveni piecas līdz desmit minūtes.
Zinātniekiem raķetes neplānotā avārija kļuvusi par vērtīgu eksperimentu. Iegūtie dati varētu palīdzēt labāk saprast, kā mākslīgu objektu un kosmisko atlūzu triecieni ietekmē Mēness virsmu, kā arī kādus draudus tie nākotnē varētu radīt astronautiem, pētniecības stacijām un citai infrastruktūrai.
Tagad uzmanība pievērsta Mēness orbītā esošajām zondēm – iespējams, jau tuvākajās dienās pasaule pirmo reizi ieraudzīs krāteri un putekļu pēdas, ko uz Mēness atstājusi četras tonnas smagā “SpaceX” raķetes daļa.