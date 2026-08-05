Brazīlijas prezidenta amata kandidāts Flaviu Bolsonaru nosaucis savu viceprezidenta kandidātu.
Brazīlijas labējo spēku prezidenta amata kandidāts Flaviu Bolsonaru trešdien paziņoja, ka par savu viceprezidenta amata kandidātu izvēlējies konservatīvo likumdevēju Alfredu Gasparu, kas ir pazīstams ar savu stingro nostāju cīņā pret noziedzību.
Prezidenta vēlēšanās oktobrī gaidāma cīņa starp Flaviu Bolsonaru, labējā eksprezidenta Žaira Bolsonaru dēlu, un patlabanējo kreiso prezidentu Luīsu Ināsiu Lulu da Silvu.
Gaspars "ir cilvēks, kuru esmu iemācījies apbrīnot par viņa drosmi, godīgumu un sasniegumiem sabiedrības drošības jomā, viņš ir cilvēks, kas strādājis par prokuroru un savas pavalsts prokuratūras vadītāju", sacīja 45 gadus vecais senators.
Flaviu Bolsonaru izvirzījis noziedzības problēmu par savas priekšvēlēšanu kampaņas galveno tēmu.
Gaspars ir Kongresa deputāts kopš 2023. gada. Kongresā viņš pārstāv Alagoasas štatu, Brazīlijas ziemeļaustrumos.
Šis nabadzīgais reģions vēsturiski ir atbalstījis Lulu.
Gaspars sacīja, ka kopā ar Flaviu Bolsonaru strādās, lai varētu pārvērst Brazīliju "par taisnīgu un cienījamu valsti".