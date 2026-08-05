"Nepieņemama situācija" - Seutas līderis ceļ trauksmi par simtiem nepilngadīgo migrantu
Spānijas Ziemeļāfrikas anklāva Seutas vadītājs Huans Hesuss Vivass trešdien pauda bažas par lielo nepilngadīgo nelegālo migrantu skaitu, kuri pēc pagājušās nedēļas robežkrīzes joprojām atrodas pilsētā, un aicināja centrālo valdību sniegt palīdzību.
No 72 000 nelegālo imigrantu, kas no 30. jūlija bija ieradušies Seutā, atpakaļ Marokā nogādāti 70 000, liecina varasiestāžu aplēses.
Aptuveni 2500 palikušo vidū ir simtiem nepavadītu nepilngadīgo.
Seutas varasiestādes rūpējas par 1100 nepilngadīgajiem migrantiem, raidsabiedrībai RTVE sacīja Vivass. Teorētiskā uzņemšanas kapacitāte ir 90.
"Šī ir absolūti nepieņemama situācija," sacīja anklāva valdības vadītājs, piebilstot, ka pastāv "liels risks sabiedriskajai kārtībai un drošībai", jo uzņemšanas centri ir pārslogoti.
Spānijas valdības augstākā amatpersona Seutā Migels Anhels Peress trešdien atzina, ka "mūsu ielās joprojām atrodas nepilngadīgie, un tas ir prioritārs jautājums, kas rada lielas bažas".
"Mēs lūdzam palīdzību, atbalstu no pārējās Spānijas," vēršoties pie centrālās valdības, teica Vivass.
Viņš arī atkārtoti kritizēja kreiso spēku vadītās Madrides administrācijas "novēloto un acīmredzami nepietiekamo" reakciju uz krīzi.
Labdarības organizācija "Save the Children" lēš, ka nelegālo imigrantu vidū, kas joprojām atrodas Seutā, ir aptuveni 1000 "neaizsargātu" nepilngadīgo.
Jebkuri centieni šos nepilngadīgos sūtīt uz citām Spānijas daļām, visticamāk, saskarsies ar pretestību, it sevišķi reģionos, kur pie varas ir konservatīvā Tautas partija (PP) un galēji labējā partija "Vox".
Jaunatnes un bērnu lietu ministrija otrdien paziņoja par 25 miljonu eiro ārkārtas finansējumu Seutai, lai palīdzētu tai rūpēties par nepilngadīgajiem.