Aizdomās par uzbrukumu policija aizturējusi 47 gadus vecu sievieti.
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Šodien 17:09
Asiņains uzbrukums Londonas centrā: sadurti četri vīrieši, aizturēta 47 gadus veca sieviete
Lielbritānijas galvaspilsētas Londonas centrā, Koventgārdenā, otrdien sadurti četri vīrieši, bet saistībā ar notikušo policija aizturējusi 47 gadus vecu sievieti.
Metropoles policija ziņo, ka izsaukumu uz Endela ielu (Endell Street) operatīvie dienesti saņēma ap plkst. 12.30 pēc vietējā laika. Notikuma vietā tika atrasti četri cietušie – 34, 39, 42 un 52 gadus veci vīrieši.
Visi cietušie nogādāti slimnīcā. Londonas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests paziņoja, ka visi četri pacienti uz specializētu traumu centru steidzamības kārtā nogādāti ar automašīnām.
Aizdomās par uzbrukumu policija aizturējusi 47 gadus vecu sievieti. Viņa tiek turēta aizdomās par uzbrukumu un aukstā ieroča glabāšanu.
Notikuma vietā bija izvērsta plaša operatīvo dienestu darbība, un netālajā Trafalgara laukumā nosēdās arī Londonas gaisa ātrās palīdzības helikopters. Incidenta apstākļus izmeklē policija.