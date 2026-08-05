Lietuvā migrantu pūlis ar nūjām un akmeņiem uzbrucis robežsargiem, taču incidents noklusēts
Lietuvā apstiprinājusies informācija par iepriekš noklusētu incidentu, kad 26. jūlijā pie Baltkrievijas robežas agresīvs migrantu pūlis fiziski uzbruka lietuviešu robežsargiem. Šis fakts no sabiedrības tika apzināti slēpts un atklātībā nonācis tikai tagad, izpelnoties arī Lietuvas premjerministra Mindauga Sinkeviča asu kritiku, ziņo Lietuvas mediji.
Informācija atklātībā nonāca, pateicoties politiķes Vilmas Danauskienes publiskotajiem datiem sociālajā tīklā "Facebook". Pēc tam sekoja publikācijas Lietuvas portālos "Delfi.lt" un "LRT.lt", kas piespieda iekšlietu dienestus skaidrot situāciju. Kā vēsta mediji, par šo incidentu nebija informēts pat valdības vadītājs.
Uzbrukums notika Varēnas rajonā, kad Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta Kapčamiestes iecirkņa robežsargi atklāja jaunu, zem robežas izraktu pazemes tuneli un izveidoja tajā slēpni. Žurnālisti uzsver, ka operatīvā informācija nav atbilstoši izvērtēta, jo novērst nezināmo apdraudējumu tika nosūtīti vien četri robežsargi.
Incidenta laikā, kad no tuneļa izlīduši pirmie migranti, robežsargi tos aizturējuši un saslēguši rokudzelžos. Tomēr tajā pašā brīdī no pazemes atveres strauji izlauzies vairāk nekā 20 cilvēku liels pūlis, kas bijis bruņojies ar nūjām un akmeņiem. Izmantojot ievērojamu skaitlisko pārspēku, migranti uzbruka likumsargiem un atņēma viņiem rokudzelžus, liecina publiskotā informācija.
Mediji atklāj, ka robežsardzes vadība šo incidentu apzināti neiekļāva oficiālajos ikdienas pārskatos un preses relīzēs. Tiek ziņots, ka dienests centies situāciju neatklāt, lai izvairītos no sabiedrības panikas un kritikas par pieļautajām taktiskajām kļūdām operācijas plānošanā.
Reaģējot uz publiskoto informāciju, Lietuvas premjerministrs Sinkevičs nācis klajā ar paziņojumu: "Man tas nav pieņemami, ka par jūlijā notikušu robežsargu uzbrukumu mēs uzzinām tikai šodien." Premjers ir pieprasījis paskaidrojumus no iekšlietu struktūrām.