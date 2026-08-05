Igaunija neauklējas - sūta atpakaļ uz Latviju notvertos nelegālos migrantus
Igaunijas Policijas un robežsardzes departaments Iklas robežšķērsošanas punktā trešdien Latvijas robežsargiem nodeva pirmos astoņus migrantus, kas nelegāli ieradās Igaunijā.
Visi astoņi vīrieši no Etiopijas Igaunijā uzturējās bez tiesiska pamatojuma pēc tam, kad caur Latviju ieradās no Baltkrievijas.
Migranti stāstīja, ka viņu mērķis bija ceļot caur Igauniju uz citām Šengenas zonas valstīm. Neviens no viņiem nevēlējās pieteikties starptautiskajai aizsardzībai. No astoņiem etiopiešiem, kas tika nodoti Latvijai, viens apgalvoja, ka ir nepilngadīgs, taču to nevarēja apstiprināt.
Igaunijas Ziemeļu prefektūras robežapsardzes biroja vadītājs Indreks Aru stāstīja, ka Igaunijas policija pastāvīgi sazinās ar saviem kolēģiem Latvijā un Lietuvā. "Šī gada migrācijas spiediens ir vēl vairāk uzlabojis mūsu esošo sadarbību un devis visām pusēm vērtīgu pieredzi ātru un kopīgu risinājumu meklēšanā. Mūsu kopīgais vērtējums ir tāds, ka migrācijas spiediens tuvākajā nākotnē nemazināsies. Kopā ar mūsu Baltijas partneriem esam gatavi ātri reaģēt uz pastāvīgi mainīgajiem apstākļiem," sacīja Aru.
Kopš jūlija policija Igaunijā ir aizturējusi kopumā 99 ārvalstu pilsoņus, kurus var saistīt ar migrācijas spiedienu uz Latvijas robežu, kura izcelsme ir no Baltkrievijas.
Kopš 1995. gada starp Igauniju, Latviju un Lietuvu ir spēkā līgums, kas regulē to teritorijās nelegāli dzīvojošo personu atpakaļuzņemšanu. Pamatojoties uz šo līgumu, ārvalstu pilsoņi, kuri nelegāli ieceļo Igaunijā no Latvijas, var tikt atgriezti Latvijā.
Jau vēstīts, ka Igaunija šomēnes uz Latviju nosūtījusi šogad trešo misijas "ESTPOL" vienību, kas divas nedēļas palīdzēs cīņā ar nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju, kuras ietekme pēdējās nedēļās pastiprinājusies arī Igaunijā.
Tāpat vēstīts, ka Latvijas valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ.
Pērn kopumā Latvijas Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu, bet šogad jau 9174 cilvēku.