Lietuvu satriec mātes zvēriska slepkavība bērna acu priekšā: viņa izmisusi zvanīja palīdzības dienestam, kamēr slepkava lauzās mājā
Otrdien Lietuvu satrieca zvēriska slepkavība Viļņas rajonā, kur sava bērna acu priekšā tika nogalināta sieviete. Uzbrucējs bija sievietes bijušais dzīvesbiedrs, bet viņa upuris īsu brīdi pirms tam paspēja piezvanīt palīdzības dienestam. Diemžēl policisti un mediķi atsteidzās mazliet par vēlu…
Traģēdija notika Viļņas rajona Avižieņu ciemā pie Lietuvas galvaspilsētas robežas, kad ap plkst. 14 palīdzības dienests saņēma satrauktas sievietes zvanu par to, ka viņas bijušais dzīvesbiedrs, kurš jau bijis apsūdzēts ģimenes vardarbībā, sit logus un mēģina ielauzties viņas mājā.
Lietuvas raidsabiedrība LRT pavēstīja, ka plkst. 14.04 piezvanījis kāds vīrietis, kurš paziņoja, ka sadurtajai sievietei ir pārgriezta rīkle, bet viņš pats tur ciet uzbrucēju. Zvanītājs izrādījies kaimiņš, kurš izsaucis mediķus.
Traģēdijas vietā ieradušies policisti un mediķi mājā atrada smagi ievainotu 43 gadus vecu sievieti, viņas traumas izrādījušās tik nopietnas, ka dzīvību neizdevās glābt. Viņas nāvē vainotais, 1994. gadā dzimušais vīrietis savainojis arī pats sevi. Vēlāk policijas pārstāve aģentūrai BNS pavēstīja, ka veselības stāvokļa dēļ šis vīrietis nogādāts slimnīcā, kur tiek apsargāts.
Slepkavības brīdī mājā bijušais nepilngadīgais bērns nogādāts pie tēva. “Pašlaik bērns atrodas drošā vietā pie sava tēva, viņam steidzami tiks sniegta psiholoģiskā palīdzība. Kad bērns kļūst par šādas traģēdijas liecinieku, viņam nepieciešama ne tikai droša vide, bet arī konsekventa, ilgtermiņa palīdzība, kas palīdzētu atgūties un kļūt stiprākam. Tāpēc tuvākajā laikā noskaidrosim, kāda palīdzība vēl varētu būt nepieciešama, un, ja būs vajadzība, to piedāvāsim,” aģentūrai BNS paziņoja Valsts bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas lietu dienesta Viļņas pilsētas nodaļas vadītājs Ģeds Batulēvičs.
Savukārt “delfi.lt” vēsta, ka notiesāšanas gadījumā slepkavam draud no 8 līdz 12 gadu cietumsods vai mūža ieslodzījums.
Diemžēl vardarbība ģimenē, kas noslēdzas asiņainā traģēdijā, nav retums arī Latvijā. Plašāko rezonansi sabiedrībā izraisīja 2023. gada 16. aprīlī Jēkabpils pusē pastrādātais noziegums, kad 1970. gadā dzimušais Leons Rusiņš nobloķēja ceļu savas bijušās dzīvesbiedres Ivetas automašīnai, kurā atradās arī sievietes māte un Rusiņa nepilngadīgais dēls. Rusiņš ar vairākiem dūrieniem kaklā un sejā nogalināja sievieti.
Pirms tam Rusiņš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 - par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību. Vardarbīgus Rusiņa uzbrukumus nogalinātā sieviete bija pieredzējusi gan kopdzīves laikā, gan pēc tam – vairāk nekā gadu pirms slepkavības.
Par spīti izsludināšanai starptautiskajā meklēšanā, Rusiņš joprojām nav atrasts un nav nekādu drošu ziņu par viņa likteni. Uzskata, ka, visticamāk, viņš izdarījis pašnāvību vai aizbēdzis uz Krieviju.