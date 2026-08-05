Leipcigas lidostā pie Ukrainas kravas lidmašīnas atrasts ar sprāgstvielām pildīts drons
Naktī uz trešdienu Vācijas lielākajā kravas aviopārvadājumu mezglā – Leipcigas - Halles lidostā – kravas zonā atrasts ar sprāgstvielām aprīkots drons, kas bija novietots netālu no Ukrainas aviokompānijas transportlidmašīnas. Vācijas tiesībsargājošās iestādes un pretterorisma prokuratūra šo notikumu izmeklē kā iespējamu diversijas aktu un valsts drošības apdraudējumu.
Kā ziņo vācu mediji, lidostas darbinieks kravas zonā atrada dronu, kas bija novietots lidostas kravas termināļa teritorijā netālu no Ukrainas aviokompānijas "Antonov" transportlidmašīnas "An-124".
🚨🇩🇪🇺🇦 New details are emerging from the security incident at Leipzig/Halle Airport. German authorities have released footage of the drone found just meters away from a Ukrainian Antonov An-124 cargo aircraft, while a second incident involving a DHL cargo plane has also come to… pic.twitter.com/d1SmoDEEMU— Visioner (@visionergeo) August 5, 2026
Leipcigas lidosta ir viens no galvenajiem Rietumu militārā atbalsta un loģistikas centriem, caur kuru tiek nodrošinātas kravu piegādes Ukrainai. Izmeklēšanā izmantotie rentgena uzņēmumi atklāja, ka dronā bija paštaisīts detonators un sprāgstvielu maisījums (visticamāk, no minerālmēsliem un dīzeļdegvielas), taču detonators bijis bojāts. Incidenta dēļ lidosta nekavējoties tika slēgta un piesaistīts speciāls sapieru robots.
Laut Polizei handelt es sich um eine »unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung«. Die Bombe fand sich am Leipziger Flughafen in der Nähe ukrainischer Flugzeuge. Nun fahnden die Ermittler nach dem Drohnenpiloten. https://t.co/DX3B2cYe2a— DER SPIEGEL (@derspiegel) August 5, 2026
Aptuveni tajā pašā laikā aptuveni sešu kilometru attālumā no lidostas un 400 metru augstumā tika fiksēts vēl kāds satraucošs incidents – loģistikas giganta DHL kravas lidmašīna gaisā sadūrās ar neidentificētu objektu. Lidostas pret-dronu sistēmas pirms tam apkārtnē bija fiksējušas divus dronus. Lai gan lidmašīna vēlāk droši nosēdās Hannoverē, tai tika konstatēti priekšgala bojājumi.
Vācijas varas iestādes pagaidām atturas no oficiāliem paziņojumiem par vainīgajiem, taču aizdomu ēna krīt uz Krieviju. Izmeklētāji norāda, ka šis incidents netieši sasaucas ar notikumiem pirms diviem gadiem, kad šajā pašā Leipcigas lidostā aizdegās DHL kravas sūtījums. Toreiz izmeklēšanā atklājās, ka aizdegšanos izraisīja speciāli izveidota pašaizdegšanās ierīce, ko Krievijas militārais izlūkdienests (GRU) izmantoja plašākas sabotāžas kampaņas ietvaros visā Eiropā.