Pie Jekaterinburgas eksplodējusi "Upir" dronu ražotāja automašīna; uzņēmuma vadītājs savulaik dronu demonstrēja Putinam
Pie Jekaterinburgas noticis automašīnas sprādziens, kurā smagus ievainojumus guvis uzņēmuma "Uraldronzavod" ģenerāldirektors Vladimirs Tkačuks.
Sverdlovskas apgabalā noticis automašīnas sprādziens, kurā smagi cietis uzņēmuma "Uraldronzavod" vadītājs Vladimirs Tkačuks. Viņš atrodas reanimācijā. Par notikušo sākts kriminālprocess par slepkavības mēģinājumu, vēsta aģentūra "TASS".
Saskaņā ar vietējā izdevuma "E1" informāciju sprādziens noticis pie Jekaterinburgas, Boļšoj Istokas ciematā. Tiek pieļauts, ka Tkačuks atradās automašīnā "Mercedes", kas sprādzienā tika iznīcināta.
Pēc izdevuma "Kommersant-Ural" avota teiktā, vīrietis nepaspēja iekāpt automašīnā, bet viņa šoferis gāja bojā notikuma vietā. Notikušā apstākļi tiek noskaidroti, un izmeklēšanas iestādes turpina darbu notikuma vietā.
Uzņēmums "Uraldronzavod", kas dibināts 2022. gadā, nodarbojas ar FPV dronu "Upir" izstrādi un ražošanu. Šos dronus Krievijas militārpersonas izmanto karā pret Ukrainu. 2024. gada septembrī Vladimirs Tkačuks personīgi prezentēja šo bezpilota lidaparātu Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam.
Pašlaik nav oficiālas informācijas par sprādziena iemesliem un iespējamiem aizdomās turētajiem.