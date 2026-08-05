Īlona Maska uzņēmuma "SpaceX" raķetes posms, domājams, ietriecies Mēness virsmā
Miljardiera Īlona Maska uzņēmuma "SpaceX" raķetes posms trešdienas rītā, domājams, ietriecies Mēness virsmā.
Sadursme neapdraud Zemi, taču paredzams, ka tā atstās krāteri uz Mēness virsmas, norāda zinātnieki. Lai gan vēl nav oficiāli apstiprināts, ka "SpaceX" raķetes "Falcon 9" augšējā pakāpe ir sasniegusi Mēness virsmu, tika prognozēts, ka sadursme notiks apmēram plkst. 9.35 pēc Latvijas laika.
NASA un tās zonde "Lunar Reconnaissance Orbiter", kā arī Dienvidkorejas zonde "Pathfinder Lunar Orbiter" plāno uzņemt attēlus no sadursmes vietas pēc trieciena, taču var paiet vairākas dienas, līdz šī informācija tiks saņemta.
Gan zinātnieki, gan amatieri ar nepacietību gaidīja iespēju novērot sadursmes rezultātā radušos materiālu mākoni. "Nav skaidrs, cik spilgts tas būs, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs vēlamies pētīt šo notikumu," aģentūrai AFP pirms sadursmes norādīja ASV Losalamosas Nacionālās laboratorijas pētnieks Bendžamins Fernando.
Pieņemot, ka viss degvielas krājums ir iztērēts, zinātnieki lēsa, ka raķetes posms sver aptuveni 4000 kilogramu. Tika prognozēts, ka tas ietrieksies Mēness ziemeļu puslodē netālu no Einšteina krātera ar ātrumu aptuveni 8690 kilometri stundā.
NASA uzsvēra, ka sadursme nekādā veidā neapdraud Zemi. "Falcon 9" startēja 2025. gada janvārī, transportējot divus Mēness roverus. Nesējraķete atgriezās uz Zemes, bet augšējā pakāpe palika kosmosā.
Parasti šādās misijās "SpaceX" veic manevru, lai pārliecinātos, ka otrais posms neveic bīstamus manevrus. Tas tika izdarīts arī šoreiz, taču saules aktivitātes un gravitācijas spēku mijiedarbība to novirzīja ceļā uz Mēnesi, skaidroja "SpaceX".