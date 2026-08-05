"Knapi dzīvais" Polijas premjers Tusks vēršas ar steidzamu aicinājumu darba devējiem
Kamēr lielāko Eiropas, tostarp Poliju, cepina svelme, Polijas premjerministrs Donalds Tusks pavēstījis, ka pēc rīta skrējiena jūtas “knapi dzīvs” un šī atklāsme viņam liek vērsties ar steidzamu aicinājumu visiem darba devējiem.
Savā oficiālajā mikroblogošanas vietnes “X” kontā Tusks pastāstīja, kā juties pēc nieka 50 minūšu skrējiena no rīta, kad vēl nav tik karsti kā dienā — pulksten 7 no rīta gaisa temperatūra jau bija +25 grādi, kaut gan saule bija aiz mākoņiem. “Tās bija tikai 50 minūtes, bet iedomājieties astoņas stundas ilgu darbu karstumā, kas šodien var sasniegt gandrīz 40 grādus visā Polijā. Tāpēc mans steidzamais aicinājums, pirmām kārtām, ir domāts darba devējiem — parūpējieties par saviem darbiniekiem, kolēģiem un arī par sevi,” aicināja Tusks.
Premjers ieteica netaupīt uz gaisa kondicionieru izmantošanu un nodrošināt darbiniekus ar aukstu dzeramo ūdeni, ventilatoriem un apēnotām darba vietām. Viņš mudināja darba devējus, kur tas iespējams, atļaut strādāt attālināti, mainīt darba apstākļus un, ja nepieciešams, ļaut pašās bīstamākajās stundās apturēt darbu. “Ja citas izejas nav, jums tiešām ir vērts ieviest pārtraukumu, jo tad, kad ielā temperatūra tuvojas 40 grādiem, tas skar ļaužu veselību un pat dzīvību”.
Polijas radio vēsta, ka Polijas Meteoroloģijas un ūdens saimniecības institūts (IMGW) trešdien brīdināja par svelmi, kas aptvers gandrīz visu valsti. Vissmagākā situācija gaidāma Polijas dienvidu, centrālajā un austrumu daļā. Gaisa temperatūra svārstīsies no apmēram 30 grādiem Polijas ziemeļaustrumos līdz 36 grādiem vidienē un pat 40 grādiem dienvidaustrumos.
Svelme trešdien likusi daudzām valsts un pašvaldību iestādēm saīsināt darba laiku vai grozīt darba grafikus, vēsta valsts ziņu aģentūra PAP. Tikmēr karstuma un sausuma dēļ Vislā ir būtiski krities ūdens līmenis, liekot enerģētikas uzņēmuma “Enea” pārvaldītajām divām lielām hidroelektrostacijām samazināt elektroenerģijas ražošanas jaudas.
Tikmēr vairums poļu atbalsta īsākas darba dienas vai atvaļinājumu piešķiršanu karstuma viļņu laikā, liecina izdevuma “Wirtualna Polska” uzdevumā jūlijā veiktā aptauja. Par labu šādiem pasākumiem izteikušies 59,2 procenti respondentu, turklāt 22,6 procenti to kategoriski atbalsta. Tikai 26,6 procenti ir pret šādiem jaunumiem.
Aptauja notika laikā, kad valdība izskatīja jaunus darba vietas drošības noteikumus, kuru mērķis ir aizsargāt darbiniekus ārkārtēja karstuma periodos. Ģimenes, darba un sociālās politikas lietu ministrijas sagatavotais projekts precizēja darba devēju pienākumus pārmērīgi augstas temperatūras gadījumos, tostarp nosakot maksimālos temperatūras sliekšņus darba vietās, pie kuriem noteikta veida darbi uz laiku būtu jāpārtrauc. Saskaņā ar pagājušā gada beigās publicēto priekšlikumu, darba devējiem būtu pienākums pārtraukt darbu iekštelpās, ja temperatūra pārsniedz 35 grādus, bet āra darbos — ja tā pārsniedz 32 grādus. Vietās, kur temperatūru nav iespējams pazemināt, darba devējiem būs jāvienojas ar darbinieku pārstāvjiem par pasākumiem, kas mazinātu karstuma ietekmi uz darbiniekiem.
Reglamenta projekts tika izskatīts valdības komitejā jūnija beigās, un saskaņā ar tā jaunāko redakciju tas stāsies spēkā 2027. gada 1. janvārī, vēsta PAP.