2018. gadā pasaule nemanāmi mainījās uz visiem laikiem, taču gandrīz neviens to nepamanīja: kas toreiz notika
Katra paaudze līdz pat mūsdienām uzauga pasaulē, kur mazu bērnu bija vairāk nekā vecu cilvēku. Tā vienkārši bija iekārtota pasaule – un tas bija spēkā visā planētā visā rakstītās vēstures laikā. Taču tad klusi, bez jebkāda paziņojuma, tas vairs neatbilda patiesībai.
2018. gadā divas līknes krustojās, un gandrīz neviens nepamanīja, kā tas notika, raksta "Space Daily". Materiāla autori uzsver, ka tas drīzāk ir pārdomu stāsts par skaitļiem, nevis padomi par to, kā būtu jārīkojas kādai konkrētai valstij vai ģimenei. Šie dati atspoguļo globālās tendences, taču tik plaša mēroga likumsakarības maz ko pasaka par atsevišķa cilvēka dzīvi.
2018. gada krustpunkts un ko patiesībā parāda skaitļi
Šo apgalvojumu ir viegli izteikt vārdos, bet grūti līdz galam aptvert. Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) norāda: "2018. gadā – pirmo reizi vēsturē – pasaulē cilvēku vecumā no 65 gadiem bija vairāk nekā bērnu, kuri jaunāki par pieciem gadiem." Nevis pirmo reizi gadsimta laikā. Pirmo reizi vispār.
Cilvēki vecumā no 65 gadiem pašlaik ir visstraujāk augošā vecuma grupa pasaulē. To īpatsvars no 5,5% pasaules iedzīvotāju 1974. gadā ir pieaudzis līdz 10,3% 2024. gadā. Tas nozīmē aptuveni 800 miljonus cilvēku vecumā no 65 gadiem – vairāk nekā visu Latīņamerikas un Karību reģiona iedzīvotāju skaits.
Divas lēnas tendences, kas sasniedza vienu un to pašu brīdi
Tas nebija atsevišķs notikums. Tās bija divas ilgstošas, lēnas pārmaiņas, kas beidzot sastapās vienā brīdī.
No vienas puses, cilvēki sāka dzīvot daudz ilgāk: pasaulē kopumā paredzamais dzīves ilgums jaundzimušajiem pieauga no 64 gadiem 1990. gadā līdz 73,3 gadiem 2024. gadā.
No otras puses, cilvēki sāka radīt daudz mazāk bērnu. Vidējais dzimstības rādītājs pasaulē – bērnu skaits uz vienu sievieti – samazinājās no 3,31 bērna 1990. gadā līdz 2,25 bērniem 2024. gadā. Savukārt, atgriežoties pie 20. gadsimta 60. gadiem, šis rādītājs bija tuvu četriem bērniem uz vienu sievieti.
Iemesls nav apstrīdams. ANO to formulē skaidri: "gandrīz katrā valstī" pašlaik pieaug vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvars, jo cilvēki dzīvo ilgāk un dzimst mazāk bērnu.
Šeit vērts pievērst uzmanību vārdam "gandrīz" – sabiedrības novecošanās ir gandrīz vispārēja parādība, taču tā nenotiek vienādi visur, un pārmaiņu temps dažādos reģionos būtiski atšķiras.
Šis process arī nav apstājies. ANO ģenerālsekretāra vietnieks ekonomikas un sociālo jautājumu jautājumos Li Dzjūnhua (Li Junhua) 2024. gada publikācijā norādīja, ka "demogrāfiskā ainava pēdējos gados ir būtiski mainījusies."
Viņš piebilda arī kādu būtisku niansi, kas jāņem vērā: "dažās valstīs dzimstības līmenis pašlaik ir pat zemāks, nekā iepriekš tika prognozēts," un arī atsevišķos reģionos ar augstu dzimstību tās samazināšanās notiek straujāk, nekā bija paredzēts.
Kā izskatās pasaule, kas nosvērās šajā virzienā?
ANO prognozē, ka cilvēku vecumā no 65 gadiem īpatsvars pasaulē aptuveni divkāršosies – līdz 20,7% 2074. gadā. Paredzams, ka līdz 2070. gadu beigām cilvēku skaits vecumā no 65 gadiem sasniegs 2,2 miljardus, pārsniedzot bērnu skaitu, kuri jaunāki par 18 gadiem.
ANO plašāku sabiedrības novecošanās tendenci dēvē par "lielā mērā neatgriezenisku" – tas ir spēcīgs formulējums, taču aiz tā stāvošie skaitļi ir nepielūdzami.
Dažas vietas jau šobrīd dzīvo šajā nākotnē. Japānā ir viens no augstākajiem vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvariem pasaulē (neskaitot Monako) – 29% tās iedzīvotāju ir 65 gadus veci vai vecāki. Monako šis rādītājs ir vēl augstāks – 36%.
Ikdienas dzīve nemanāmi tiek organizēta atbilstoši sabiedrības vecuma līdzsvaram: kas veic iemaksas pensiju sistēmās, kas strādā slimnīcās, vai pilsētai būvēt skolu vai pansionātu. Mainiet šo līdzsvaru, un līdz ar to mainīsies arī visi šie jautājumi.
Jautājums, uz kuru nevienam nav skaidras atbildes
Tieši šeit beidzas pārliecība. Mēs zinām, kur atrodamies. Taču nav vienprātības par to, ko no tā secināt.
Visizplatītākās bažas ir saistītas ar ekonomiku. Vienu no šādu bažu formulējumiem piedāvā "Deutsche Bank" ekonomists Torstens Sloks (Torsten Slok), kurš to izteicis jautājuma veidā:
"Galvenais jautājums akciju, procentu likmju un kredītu investoriem ir – vai pasaules ekonomika spēs nodrošināt pietiekamu produktivitātes pieaugumu, lai kompensētu šīs demogrāfiskās tendences?"
Vienkāršāk sakot: vai ekonomika spēs kļūt pietiekami efektīva, lai kompensētu mazāku strādājošo skaitu uz vienu pensionāru?
Tas ir tikai viens no iespējamajiem skatījumiem, nevis galīgs secinājums. Citi ekonomisti nav pārliecināti, ka bremzējošā ietekme patiešām pastāv. Ekonomistu Darona Adžemoglu (Daron Acemoglu) un Paskvāla Restrepo (Pascual Restrepo) pētījumā secināts, ka "datos nav vērojama negatīva saistība" starp sabiedrības novecošanos un ekonomisko izaugsmi; gluži pretēji – dažos gadījumos saistība pat ir nedaudz pozitīva.
Viņi pieļauj, ka valstis ātrāk ievieš tehnoloģijas, robotizāciju un automatizāciju situācijās, kad trūkst darbaspēka. Šī ietekme gan joprojām tiek apspriesta – tā nav pašsaprotama.
Likumsakarība, kas pastāvēja visas cilvēces rakstītās vēstures laikā, beidzās mūsu dzīves laikā, un lielākā daļa no mums pat nepamanīja gadu, kad tas notika.
Dati par to var skaidri liecināt. Taču tie nevar pateikt, cik ļoti mums par to būtu jāuztraucas un vai sabiedrība ar lielāku vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvaru kļūs nabadzīgāka vai vienkārši citāda.
Atbildes uz šiem jautājumiem mēs meklēsim, ejot uz priekšu – lielā mērā vienkārši piedzīvojot šīs pārmaiņas paši.