Pie Voroņežas ieradušies Ziemeļkorejas karavīri, lai veiktu raķešu triecienus pret Ukrainu
Krievijas karadarbībā pret Ukrainu varētu būt iesaistīti arī Ziemeļkorejas raķešu karavīri. Ukrainas izlūkdienests apgalvo, ka Ziemeļkorejas vienība ieradusies Voroņežas apgabalā un iekļauta Krievijas raķešu brigādes sastāvā.
Krievijas Voroņežas apgabalā ieradusies Ziemeļkorejas armijas raķešu vienība, lai piedalītos gaisa triecienos pret Ukrainu. Par to, atsaucoties uz Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) oficiālā pārstāvja Andreja Čerņaka paziņojumu, vēsta "Reuters".
Pēc Čerņaka teiktā, Ziemeļkorejas raķešu vienība ir iekļauta Krievijas Bruņoto spēku 112. raķešu brigādes sastāvā. Šīs brigādes bruņojumā ir raķešu kompleksi "Iskander-M"; tā piedalās triecienu veikšanā pret Ukrainu.
Tās sastāvā esot aptuveni 90 Ziemeļkorejas karavīru. Ziemeļkorejas raķešu vienību veido sešas palaišanas iekārtas. Tās bruņojumā vajadzētu būt aptuveni 120 ballistiskajām raķetēm.
Krievija jau esot saņēmusi no KTDR jaunu 40 raķešu KN-23 un KN-24 partiju, taču to skaits varētu būt vēl lielāks.
Saskaņā ar Čerņaka sniegto informāciju tuvākajā laikā Maskava un Phenjana rīkos augsta līmeņa sarunas par to, cik daudz raķešu KTDR kopumā varētu piegādāt Krievijai un cik karavīru nosūtīt uz zenītraķešu brigādēm.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš ziņoja, ka Krievijas okupācijas spēki 2026. gada 30. jūlija naktī uzbrukumā Radūžnes ciematam pie Krivijrihas izmantoja divas Ziemeļkorejas ballistiskās raķetes.
Pirms tam Krievijas okupācijas spēki pret Ukrainu Ziemeļkorejas ballistiskās raķetes izmantoja 2025. gada augustā.