Ukraina atradusi veidu, kā aizstāt karavīrus frontes līnijā
Ukrainas aizsardzības spēki arvien aktīvāk kaujas laukā izmanto robotizētās sistēmas, kas veic plašu uzdevumu klāstu.
Ukrainas aizsardzības spēki aktīvi paplašina sauszemes robotizēto kompleksu izmantošanu, uzticot tiem visbīstamāko uzdevumu izpildi. Galvenais mērķis ir samazināt personāla zaudējumus. Par to teikts "Bloomberg" materiālā.
Viens no piemēriem ir robotizētās platformas ar liesmu metēju izmantošana Doneckas virzienā. Krievijas triecienvienību uzbrukuma laikā iekārta aizdedzināja veģetāciju ap pretinieka pozīcijām, pēc tam Ukrainas karavīri pabeidza aizsardzības operāciju, izmantojot kājnieku ieročus.
Robotu izmantoja 93. atsevišķā mehanizētā brigāde, kas bija viena no pirmajām, kura sāka ieviest robotizētās sistēmas kaujas laukā.
Pēc karavīru teiktā, Ukrainas sauszemes platformas var tikt aprīkotas ar ložmetējiem, granātmetējiem, liesmu metējiem un citu bruņojumu. Ukrainas varasiestādes plāno šā gada laikā saražot vismaz 50 tūkstošus šādu robotizēto kompleksu.
Vēl viens nozīmīgs posms bija pirmais gadījums, kad jūras drons tika izmantots sauszemes kaujas robota nogādāšanai. Jūlijā attālināti vadāmā platforma "Wolly 7.62" tika nogādāta Kinburnas strēlē, kur tā atklāja uguni pa Krievijas pozīcijām, liekot pretiniekam pamest daļu piekrastes. Pēc uzdevuma izpildes robots tika iznīcināts.
Kā teikts aģentūras rakstā, roboti ļauj veikt plašu uzdevumu klāstu — sākot no munīcijas piegādes un ievainoto evakuācijas līdz pat tiešai dalībai uzbrukuma operācijās un kamikadzes tipa uzbrukumos.
Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi iepriekš uzsvēra, ka šīs tehnoloģijas kļūst par vienu no galvenajiem instrumentiem personāla trūkuma kompensēšanai.