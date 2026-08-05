Intensīvie meža ugunsgrēki Eiropā rada bīstamu parādību - kas ir uguns tornado?
Eiropu šovasar pārņēmušais karstums un ilgstošais sausums veicina ne tikai plašus mežu ugunsgrēkus, bet arī īpaši bīstamas parādības – tā dēvēto uguns tornado jeb uguns virpuļu – veidošanos.
Zinātnieki norāda, ka šāda parādība pēdējās dienās novērota vairākās Eiropas valstīs, tostarp Francijā un Grieķijā, kur turpinās cīņa ar plašiem ugunsgrēkiem.
ASV Vusteras Politehniskā institūta mežu ugunsgrēku pētnieks Džeimss Urbans skaidro, ka uguns tornado veidojas, kad spēcīgs karstums, vējš un reljefa īpatnības rada rotējošu liesmu un dūmu kolonnu. Lai gan nosaukums atgādina parasto tornado, patiesībā tā nav atmosfēras vētra, bet gan uguns radīta virpuļveida gaisa plūsma.
Pēc zinātnieka teiktā, uguns virpuļi būtiski pastiprina liesmu intensitāti un var ļoti strauji mainīt ugunsgrēka izplatīšanās virzienu, padarot ugunsdzēsēju darbu daudz bīstamāku. Vējš, apkārtējā veģetācija, citi uguns perēkļi un reljefs var novirzīt gaisa plūsmu tā, ka tā sāk griezties, radot arvien spēcīgāku uguns virpuli.
Viena no lielākajām briesmām ir spēja aiznest degošas atlūzas tālu priekšā uguns frontei. Tās var izraisīt jaunus ugunsgrēka perēkļus negaidītās vietās, ļaujot liesmām strauji izplatīties un pat iesprostot ugunsdzēsējus, kuri cīnās ar uguni.
Pētnieki uzskata, ka šādu parādību biežāka parādīšanās liecina par pārmaiņām mežu ugunsgrēku raksturā. Klimata pārmaiņu izraisītais karstums un sausums rada arvien labvēlīgākus apstākļus ekstremāliem ugunsgrēkiem, tādēļ arī uguns tornado nākotnē varētu kļūt par biežāk novērotu parādību.
Tikmēr vairākās Dienvideiropas valstīs ugunsdzēsēji turpina cīnīties ar plašiem mežu ugunsgrēkiem, un varasiestādes brīdina, ka augstā gaisa temperatūra un sausums tuvākajās dienās veicinās ļoti augstu ugunsbīstamību.