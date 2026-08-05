Krītoties ūdens līmenim, Donavā atsedzas nacistu kuģu vraki, kas joprojām pilni ar sprāgstvielām
Ilgstošā sausuma dēļ ūdens līmenis Donavā ir krities tik dramatiski, ka virspusē atkal parādījušies Otrā pasaules kara laikā nogremdētie nacistiskās Vācijas kara kuģi. Turklāt daļa no tiem joprojām ir pilni ar munīciju, vēsta "Sky News".
Desmitiem nacistiskās Vācijas kara kuģu Otrā pasaules kara nogalē apzināti nogremdēja paši vācieši, mēģinot kavēt Padomju armijas straujo virzību Eiropas iekšienē. Tagad Donavas vidienē – netālu no Serbijas ostas pilsētas Prahovas, pie robežas ar Rumāniju – virs ūdens rēgojas sarūsējuši korpusi un salauzti masti, uz kuriem savulaik plīvoja nacistiskās Vācijas karogi. Upē tika nogremdēti aptuveni 200 kuģu, lai bloķētu Donavas gultni un maksimāli palēninātu padomju karaspēka uzbrukumu.
Pilni ar munīciju un sprāgstvielām
Kā norāda eksperti, daudzi no šiem kuģiem joprojām ir pilni ar nesprāgušu munīciju, mīnām un sprāgstvielām. Ūdens līmenim krītoties, vraki izcēlušies virs ūdens virsmas, tādējādi sašaurinot Donavas kuģošanas ceļu. Lielie kravas un pasažieru kuģi šajā posmā praktiski vairs nevar izbraukt, radot milzīgus zaudējumus loģistikas nozarei. Ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu Serbija sākusi apjomīgu projektu, kura ietvaros ūdenslīdējiem un sapieriem pa vienam uzmanīgi jāpārbauda un jāattīra visbīstamākie kuģu vraki, un tikai pēc tam tos mēģinās izvilkt no upes gultnes.
Atsedz arī mamuta kaulus
Krasā ūdens līmeņa pazemināšanās atsegusi arī citus vēsturiskus un pat aizvēsturiskus atradumus. Bulgārijas teritorijā upes izžuvušajā krastā vietējie iedzīvotāji atraduši izcili saglabājušos ledus laikmeta mamuta kaulus, tostarp apakšžokli un ilkņus. Savukārt Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, ūdenim atkāpjoties, pie kāda tilta pamatnes atrasta nesprāgusi Otrā pasaules kara bumba.
Cīņa par ūdeni atomelektrostacijām
Sausums ir radījis nopietnu krīzi arī reģiona enerģētikā. Rumānijā situācija kļuvusi tik kritiska, ka varasiestādes steidzami sākušas būvēt pagaidu dambi, lai novirzītu atlikušo Donavas ūdeni valsts vienīgā strādājošā kodolreaktora dzesēšanai Černavodā. Arī kaimiņvalstī Ungārijā ūdens līmenis pie Pakšas atomelektrostacijas ir nokrities līdz bīstamai robežai. Tā kā abas AES reaktoru dzesēšanai izmanto Donavas ūdeni, straujā līmeņa krišanās ir piespiedusi Budapeštu un Bukaresti palielināt elektroenerģijas importu, vienlaikus aicinot iedzīvotājus un uzņēmumus steidzami samazināt elektrības patēriņu.