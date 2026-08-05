Igaunijas iedzīvotāji, kuri izņēma pensiju uzkrājumus, izteikuši negaidītu atzīšanos
"Luminor" bankas pasūtītā aptauja liecina, ka vēlme atkārtoti pievienoties pensiju otrajam līmenim Igaunijā ir diezgan liela – 31% no tiem, kuri izņēma savus uzkrājumus, vēlētos atkal sākt uzkrāt.
"Luminor" pensiju fondu pārvaldnieks Vahurs Madisons norāda, ka aptaujas rezultāti liecina – daļa cilvēku, kuri bija izstājušies no pensiju otrā līmeņa, ir pārskatījuši savu iepriekšējo lēmumu un tagad vēlas labāk parūpēties par savu nākotni.
Gandrīz piektā daļa jeb 19% aptaujāto atzina, ka ir izņēmuši naudu no pensiju otrā līmeņa un neplāno tajā atgriezties. Savukārt 11% izņēma uzkrājumus, bet vēlētos atkal pievienoties otrajam līmenim, bet 6% līdzekļus pilnībā vai daļēji ieguldīja pensiju trešajā līmenī.
Tādējādi aptuveni 31% cilvēku, kuri izņēma savus pensiju uzkrājumus, vēlētos mainīt savu lēmumu un atkal pievienoties pensiju otrajam līmenim.
"Aptauja liecina, ka, lai gan iemesli, kāpēc cilvēki izvēlējās izstāties no pensiju otrā līmeņa, bija dažādi, ievērojama daļa no viņiem atkal saskata nepieciešamību veidot ilgtermiņa pensiju uzkrājumus. Tas ir svarīgs signāls, jo laiks ir viens no būtiskākajiem faktoriem uzkrājumu veidošanā. Jo ilgāk pensiju aktīvi var augt, jo lielākas iespējas vecumdienās izveidot stabilu finansiālo drošības spilvenu," sacīja Madisons.
42% respondentu norādīja, ka pašlaik veic iemaksas pensiju otrajā līmenī un plāno turpināt uzkrāt. Vēl 7% uzkrāj otrajā līmenī, taču ir apsvēruši iespēju no tā izstāties. Savukārt 16% aptaujāto nekad nav pievienojušies pensiju otrajam līmenim.
Īpaši liela interese par uzkrājumu atjaunošanu pensiju otrajā līmenī vērojama jauniešu vidū.
No 18–29 gadus vecajiem respondentiem, kuri bija izņēmuši savus uzkrājumus, aptuveni 45% vēlētos atkal pievienoties pensiju otrajam līmenim.
"Jauniešiem līdz pensijai ir visvairāk laika, tāpēc viņi visvairāk iegūs, ja uzkrāšanu atsāks pēc iespējas agrāk. Pāris gadu pārtraukums var šķist īss, taču ilgtermiņa uzkrāšanas periodā tas nozīmē, ka iemaksām un iegūtajai peļņai būs mazāk laika, lai palielinātu pensiju aktīvus," uzsvēra Madisons.
Saskaņā ar pašreizējo likumdošanu cilvēkam, kurš pirms pensijas vecuma sasniegšanas ir izņēmis naudu no pensiju otrā līmeņa, jāgaida desmit gadi, lai atkal varētu veikt iemaksas.
Igaunijas parlamentā pašlaik izskatāmais likumprojekts paredz šo gaidīšanas periodu samazināt līdz pieciem gadiem.
"Desmit gadi pensiju uzkrājumu veidošanas ziņā ir ļoti ilgs pārtraukums. Piecu gadu gaidīšanas periods saglabātu lēmuma par izstāšanos no otrā līmeņa nozīmīgumu, taču ļautu cilvēkiem, kuri mainījuši savu izvēli, atgriezties saprātīgākā termiņā. Aptaujas rezultāti liecina, ka interese par šādu iespēju patiešām pastāv," skaidroja Madisons.
"Luminor" fondu pārvaldnieks uzsvēra, ka uzkrājumu atjaunošana neizdzēš jau radušos pārtraukumu.
"Jo agrāk cilvēks atkal sāks veidot uzkrājumus, jo vairāk laika būs pensiju aktīvu pieaugumam. Tāpēc ir svarīgi regulāri pārskatīt savu ilgtermiņa pensijas plānu un izvērtēt otrā, trešā pensiju līmeņa un citu uzkrājumu kopējo nozīmi," piebilda Madisons.
"Luminor" pasūtīto aptauju šā gada maijā veica pētījumu uzņēmums "Norstat". Tajā piedalījās 1001 respondents no Igaunijas vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Jauns.lv pagājušajā gadā vēstīja, ka Igaunijas Bankas dati liecina, ka izņemt uzkrājumu izmantoja iedzīvotāji bez uzkrājumiem, ar lieliem kredītiem vai grūtībām saņemt no bankas vēlamo aizdevumu. Aptuveni ceturtā daļa izņemto naudu izmantoja patēriņam – lielākā daļa iegādājās automašīnas un sadzīves tehniku.
Lai gan pirmajā mirklī šķiet, ka tā ir iespēja apmierināt aktuālās finansiālās vajadzības vai realizēt nepiepildītus sapņus, patiesība ir citāda. Tas ir tāpat kā aizņemties naudu, lai nopirktu svētku dāvanas un pēc tam gadiem dzīvot parādos. Dzīres un palielinātais patēriņš Igaunijā rezultējās paaugstinātā inflācijā, kas ietekmēja visus iedzīvotājus, turklāt patiesā ietekme diemžēl vēl nopietni atspēlēsies šo cilvēku vecumdienās.
Idejas par brīvprātīgu dalību pensiju 2. līmenī politikas veidotājiem ir viegli pasniegt sabiedrībai kā izdevīgu risinājumu, kas dod jūtamu labumu šodien. Patiesībā tas ir ļoti riskants solis, kas radīs izaicinājumus nākamajām paaudzēm, nākotnes pensionāriem un valstij. Jāapzinās, ka finansiālā drošība būs atkarīga ne tikai no valdības lēmumiem, bet arī no tā, kā rīkosies katrs iedzīvotājs.