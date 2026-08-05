Traģiska avārija Lietuvā: sadursmē ar kravas auto iet bojā trīsgadīga meitene un divas sievietes
Otrdienas pēcpusdienā Viļņas rajonā notikusi smaga avārija, kurā sadūrās vieglā automašīna un kravas auto. Negadījumā gājušas bojā divas sievietes un 2023. gadā dzimis bērns, vēsta lrt.lt.
Avārija notika ap pulkstens 14.11. Saskaņā ar sākotnējo informāciju vieglā automašīna “Toyota” iespējams bija iebraukusi pretējā braukšanas joslā, kur notika sadursme ar kravas automašīnu.
“Saņēmām ziņojumu, ka vieglā automašīna “Toyota” sadūrusies ar kravas automašīnu. Pēc sākotnējās informācijas automašīna bija iebraukusi pretējā joslā, un notika sadursme. Automašīnas vadītāja gāja bojā notikuma vietā, bet divas pasažieres tika nogādātas slimnīcā,” portālam lrt.lt sacīja Viļņas policijas pārstāve.
Vēlāk tika apstiprināts, ka no gūtajām traumām slimnīcā mirusi arī 2023. gadā dzimusī meitenīte. Slimnīcā nogādāta arī 2002. gadā dzimusi automašīnas pasažiere. Pēc plkst. 17.00 kļuva zināms, ka slimnīcā mirusi arī mazās meitenes māte.
Policija informēja, ka vieglā automašīna sadūrusies ar kravas auto, kuru vadīja 1957. gadā dzimis vīrietis. Viņu mediķi pārbaudīja notikuma vietā, taču hospitalizācija nebija nepieciešama.
Negadījuma apstākļus turpina izmeklēt policija.