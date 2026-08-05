"Ozon" izsvītrojusi Krimu no Krievijas sastāva, kamēr Ukrainas droni iznīcina "Wildberries" noliktavas
Krievijas tirdzniecības platforma "Ozon" pārtraukusi preču piegādi uz okupēto Krimu, pamatojot to ar to, ka pussala neietilpst Krievijas Federācijas sastāvā.
Kamēr Ukraina uzbrūk Krievijas milža "Wildberries" noliktavām, cita liela tirdzniecības platforma "Ozon" pārtraukusi preču piegādi uz okupēto Krimu. Par to internetā sūdzējusies kāda Krievijas iedzīvotāja.
"Vēl burtiski vakar "Ozon" piegādāja savu produkciju uz Krimu un Sevastopoli. Bet šodien izrādās, ka Sevastopole nav Krievijas Federācijas teritorija. Cik interesanti, vai ne?" paziņoja sieviete.
Viņa arī parādīja ekrānuzņēmumu, kur redzama sarakste ar "Ozon" atbalsta dienestu. Uz jautājumu, kādēļ piegādes no "Ozon" uz Krimu vairs nav iespējamas, tika saņemta šāda atbilde:
""Ozon" nepiegādā preces uz Sevastopoli. Piegāde ārpus Krievijas ir pieejama tikai uz šādām valstīm: Armēniju, Baltkrieviju, Kazahstānu, Kirgizstānu un Uzbekistānu."
Faktiski tirdzniecības platforma pēkšņi pārstāja uzskatīt okupēto pussalu par Krievijas teritoriju. Zīmīgi, ka saskaņā ar valsts laikraksta "Kommersant" datiem "Ozon" sācis daļu preču izkliedēt pa saņemšanas punktiem. Runa galvenokārt ir par dārgām precēm, jo īpaši elektroniku. Acīmredzot uzņēmums gatavojas iespējamiem Ukrainas triecieniem pa savām lielajām noliktavām.
Jāatzīmē, ka vasarā Ukraina sāka plašu kampaņu pret Krievijas tirdzniecības platformu "Wildberries". Jau ir nodegušas 13 lielākās uzņēmuma noliktavas, un zaudējumi tiek lēsti simtos miljardu rubļu.
Kas attiecas uz "Ozon", tad tikai viena tā noliktava Zeļenodoļskā 31. jūlijā tika pakļauta triecienam. Tomēr drons tai netrāpīja, bet eksplodēja netālu no tās.