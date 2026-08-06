Nosaukta labākā Baltijas valsts, uz kuru pārcelties 2026. gadā
Publicēts jauns 2026. gada labāko valstu un teritoriju reitings pārcelšanās nolūkiem.
Kā vēsta "Euronews", Igaunija ieņēmusi pirmo vietu pasaulē globālajā "Rumavi" pārcelšanās indeksā, pateicoties tās banku infrastruktūrai, uzņēmējdarbības iespējām un īpašumtiesību garantijām citu valstu pilsoņiem.
Indekss tiek publicēts katru gadu otrā ceturkšņa beigās, un tajā tiek vērtētas 192 valstis pēc 24 rādītājiem, kas apvienoti četrās kategorijās: finanses un nodokļi, dzīves kvalitāte un veselības aprūpe, drošība un stabilitāte, kā arī pielāgošanās iespējas un potenciāls.
Indeksā tiek izmantoti vairāki datu avoti un ekspertu vērtējumi. Tā, piemēram, aprēķinot kopējo pieejamības līmeni, neatkarīgā konsultāciju kompānija "Rumavi" ņēma vērā gan Pasaules Bankas datus par cenu līmeni (pirktspējas paritāti, PPP), gan pētījumu par dzīves dārdzību, ko veikusi "Mercer".
Savukārt politiskās stabilitātes novērtēšanai tika izmantots Globālais miera indekss ("Global Peace Index" 2025) un Pasaules Bankas valsts pārvaldības efektivitātes rādītājs ("World Bank WGI Government Effectiveness") — katram no tiem piešķirot 50 % svaru.
Par katru rādītāju valsts saņem vērtējumu 100 punktu skalā. Igaunija saņēma 99 punktus no 100 par valūtu un banku sistēmu, 96 punktus — par uzņēmējdarbības iespējām, 82 punktus — par mājokļu pieejamību, 86 punktus — par zaļajām zonām un 77 punktus — par drošību ielās.
Viszemākais rezultāts bija klimata komforta rādītājam — tikai 20 punkti no 100 auksto un tumšo ziemu dēļ.
Labākās Eiropas valstis, uz kurām pārcelties
Piecas Eiropas valstis iekļuvušas globālā pārcelšanās indeksa pirmajā desmitniekā. Nākamā pēc Igaunijas bija Portugāle, kas ieņēma ceturto vietu.
Valsts saņēma augstus vērtējumus par valūtu un banku sektoru, par īpašumtiesību aizsardzību citu valstu pilsoņiem un zemu konfliktu risku, lai gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa rādītājā tai piešķirti tikai 48 punkti.
Otra Baltijas valsts — Lietuva — ieņēma sesto vietu. "Rumavi" norāda uz plašajām zaļajām zonām valstī, kā arī attīstīto valūtas un banku infrastruktūru.
Pirmo desmitnieku noslēdz Čehija (9. vieta) un Malta (10. vieta). Latvija ierindota 19. vietā.
Labākās valstis un teritorijas pārcelšanās nolūkiem pasaulē
- Igaunija
- Singapūra
- Malaizija
- Portugāle
- Taivāna
- Lietuva
- Honkonga
- Sentkitsa un Nevisa
- Čehija
- Malta
Uz kurieni būtu vērts pārcelties pensionāriem?
Papildus kopējam reitingam pastāv arī atsevišķi saraksti pensionāriem, digitālajiem klejotājiem, ģimenēm un uzņēmējiem, kuros atsevišķiem rādītājiem tiek piešķirts lielāks svars.
Digitālajiem klejotājiem vislielākā nozīme ir dzīves dārdzībai, digitālajai infrastruktūrai un ārvalstu ienākumu aplikšanai ar nodokļiem, savukārt ceļš uz pastāvīgas uzturēšanās atļaujas iegūšanu netiek ņemts vērā, jo viņiem vissvarīgākā ir elastība.
Pensionāru gadījumā prioritāte tiek piešķirta veselības aprūpes kvalitātei un ārvalstu ienākumu aplikšanai ar nodokļiem. Tajā pašā laikā jaunuzņēmumu ekosistēma un izglītība vispār netiek ņemtas vērā.
Ģimeņu reitingā vislielākais svars tiek piešķirts drošībai ielās, pēc tam — izglītības līmenim un skolu sistēmai, dzīves dārdzībai un veselības aprūpes kvalitātei.
Pamatojoties uz šiem kritērijiem, Igaunija atkal ieņēma pirmo vietu ģimenēm paredzētajā kategorijā, bet uzņēmēju sarakstā ierindojās otrajā vietā, piekāpjoties tikai Singapūrai.
Portugāle ieņem otro vietu pasaulē starp galamērķiem digitālajiem klejotājiem pēc Malaizijas un trešo vietu pensionāru reitingā.