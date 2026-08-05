Viena Baltijas valsts aizsteigusies tālu priekšā Latvijai. Ko rāda jaunākie dati par minimālajām algām Eiropā
Eiropas valstu minimālās algas reitings būtiski mainās, ja ņem vērā iedzīvotāju pirktspēju (2026. gada jūlijā). Augstā inflācija īpaši ietekmē tos minimālās algas saņēmējus valstīs, kur tā tiek pārskatīta tikai reizi gadā.
Eurostat publicējis datus par minimālo algu 2026. gada otrajam pusgadam. No tiem izriet, ka tikai astoņas no 29 Eiropas valstīm laika posmā no 2026. gada janvāra līdz jūlijam palielināja minimālās algas apmēru pirms nodokļu nomaksas, kamēr patēriņa inflācija eirozonā tajā pašā sešu mēnešu periodā sasniedza 3,2 %. Tas nozīmē, ka vairākās valstīs ar īpaši augstu inflāciju cilvēki, kuri saņem minimālo algu, reālajā izteiksmē ir zaudējuši daļu savu ienākumu, ziņo "Euronews".
Kuras Eiropas valstis pēc jaunākajiem datiem maksā visaugstāko minimālo algu? Un kā mainās reitings, ja ņem vērā atšķirības iedzīvotāju pirktspējā?
Nominālajā izteiksmē 2026. gada jūlijā augstākā minimālā mēnešalga pirms nodokļu nomaksas Eiropā ir noteikta Luksemburgā — 2771 eiro. Eiropas Savienībā zemākā minimālā alga ir Bulgārijā — 620 eiro. Ja ņem vērā arī ES kandidātvalstis, tad viszemākā minimālā alga ir Ukrainā — 169 eiro.
Aplūkojot minimālās algas līmeņu sadalījumu, piecās valstīs tā pārsniedz 2000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Deviņās valstīs minimālā alga ir robežās no 1000 līdz 2000 eiro, lai gan lielākā daļa atrodas tuvāk šī diapazona apakšējai robežai — tikai vienā valstī rādītājs pārsniedz 1500 eiro.
15 valstīs minimālā mēnešalga pirms nodokļu nomaksas nesasniedz 1000 eiro, proti, vairāk nekā puse no valstīm, par kurām ir pieejami dati, ietilpst šajā grupā. Tomēr septiņas no tām ir Eiropas Savienības kandidātvalstis.
Piecās valstīs minimālā alga pārsniedz 2000 eiro mēnesī
Papildus Luksemburgai augstāko minimālo algu grupā ietilpst Īrija (2391 eiro), Vācija (2343 eiro), Nīderlande (2338 eiro) un Beļģija (2234 eiro). Tuvu šim līmenim ir arī Francija ar rādītāju 1867 eiro.
Vidējo grupu veido Slovēnija (1482 eiro), Spānija (1425 eiro), Lietuva (1153 eiro), Polija (1119 eiro), Kipra (1088 eiro), Grieķija (1073 eiro), Portugāle (1073 eiro) un Horvātija (1050 eiro). Lielākā daļa šo valstu rādītāju ir tuvāk 1000 eiro robežai nekā 1500 eiro līmenim.
Bruto (pirms nodokļu nomaksas) minimālā alga Latvijā 2026. gada jūlijā bija 780 eiro.
Kā mainās reitings, ņemot vērā pirktspēju
Reitingi, kas aprēķināti pēc pirktspējas standartiem (PPS), vairākām valstīm būtiski atšķiras no nominālajiem rādītājiem. Arī atšķirības starp valstīm šajā gadījumā kļūst mazākas.
PPS nodrošina precīzāku salīdzinājumu, izmantojot nosacītu valūtu, kas atspoguļo to, ko iedzīvotāji katrā valstī faktiski var atļauties. Teorētiski viena PPS vienība ļauj iegādāties vienādu preču un pakalpojumu grozu jebkurā valstī.
Pārrēķinot pēc PPS, minimālās algas svārstās no 705 vienībām Albānijā līdz 2164 vienībām Vācijā. Par Ukrainu un Moldovu dati nav pieejami, savukārt Turcijas rādītājs norādīts pēc 2025. gada jūlija datiem.
Pirmo piecinieku noslēdz Luksemburga (2108 PPS), Nīderlande (2023), Beļģija (1922) un Īrija (1756).
Minimālā alga Francijā, Slovēnijā, Spānijā un Polijā arī pārsniedz 1500 PPS vienības.
Pārrēķinot pēc pirktspējas, zemākā minimālā alga Eiropas Savienībā ir Igaunijā — 935 PPS vienības; pavisam tuvu tai atrodas Latvija ar 938 PPS vienībām.
Arī Turcija un Bulgārija joprojām atrodas zem 1000 PPS vienību robežas.
Dažas ES kandidātvalstis pēc minimālās algas līmeņa PPS izteiksmē apsteidz vairākas ES dalībvalstis. Ziemeļmaķedonija (1142 PPS) un Serbija (1094 PPS) apsteidz septiņas ES valstis, tostarp Maltu, Slovākiju, Ungāriju un Čehiju.
Rumānija un Ziemeļmaķedonija — lielākās ieguvējas
Salīdzinot nominālo un "pirktspējas" reitingu 27 valstīs, visvairāk iegūst Rumānija un Ziemeļmaķedonija. Rumānija pakāpjas no 20. uz 12. vietu, bet Ziemeļmaķedonija — no 24. uz 16. vietu, proti, abas valstis uzlabo savu pozīciju par astoņām vietām.
Arī Serbija (par piecām vietām), kā arī Horvātija un Bulgārija (abas pakāpjoties par trim vietām) būtiski uzlabo savus rezultātus PPS reitingā.
Visvairāk zaudē Igaunija, kas no 16. vietas noslīd uz 26. vietu; Latvija, Čehija un Kipra arī zaudē pa četrām pozīcijām.
Tikai astoņas valstis palielināja minimālo algu
No 29 valstīm tikai astoņas laika posmā no 2026. gada janvāra līdz jūlijam fiksēja minimālās algas palielinājumu nacionālajā valūtā nominālajā izteiksmē. Tās ir:
Ziemeļmaķedonija (6,9 %),
Rumānija (6,8 %),
Igaunija (6,8 %),
Beļģija (5,8 %),
Grieķija (4,5 %),
Luksemburga (2,5 %),
Francija (2,4 %),
Nīderlande (1,9 %).
Visās pārējās valstīs minimālā alga nemainījās. Tas īpaši smagi ietekmēja valstis, kurās inflācija bija augsta. Pēc Eurostat aplēsēm, inflācija eirozonā no janvāra līdz jūlijam sasniedza 3,2 %. Maltā tā bija 8,2 %, Kiprā — 5,4 %, bet Nīderlandē — 4,7 %.
Augstā inflācija smagi ietekmē minimālās algas saņēmējus Turcijā
Turcija, kurā inflācija ir augstākā Eiropā un aptuveni piektā augstākā pasaulē, laika posmā no 2025. gada decembra līdz 2026. gada jūnijam piedzīvoja cenu kāpumu par 17,8 %.
Tā kā tagad minimālā alga valstī tiek pārskatīta tikai reizi gadā, tās saņēmēji strauji zaudē pirktspēju.
Turcija izceļas arī ar to, ka tajā ir vislielākais minimālās algas saņēmēju īpatsvars — gandrīz 40 % strādājošo. Tomēr pēdējos gados Turcija ir būtiski palielinājusi minimālo algu.
Piecas Eiropas Savienības valstis — Itālija, Dānija, Zviedrija, Austrija un Somija — likumā nav noteikušas minimālo algu.