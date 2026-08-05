Asiņaina nakts Ukrainā: Krievijas triecienos Kijivas apgabalā gājuši bojā vismaz 15 cilvēki
Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Kijivai un Kijivas apgabalam naktī uz trešdienu dzīvību zaudējuši vismaz 15 cilvēki, bet vēl desmitiem guvuši ievainojumus, paziņojušas Ukrainas amatpersonas.
"Vislielākais upuru skaits ir Brovaru rajonā, kur nogalināti deviņi cilvēki. Bučas rajonā ienaidnieks nogalināja vēl četrus civiliedzīvotājus. Vēl viens cilvēks gāja bojā Fastivas rajonā," paziņoja Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko.
Kijivā nogalināta viena sieviete un vismaz 24 cilvēki ievainoti, paziņoja galvaspilsētas kara administrācija.
Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki. Tostarp galvaspilsētā cietušas vairākas dzīvojamās un biroju ēkas, vēsta Ukrainas mediji. Savukārt Brovaru rajonā izcēlušies plaši ugunsgrēki vismaz četrās noliktavās. Liels ugunsgrēks plosās arī kādā tirdzniecības centrā Kijivā, un nodarīti postījumi arī kādai ražotnei. Arī Bučas rajonā deg noliktava.
Naktī uz trešdienu Kijivā un Kijivas apgabalā tika izsludināta gaisa trauksme, jo Krievija uz Ukrainas galvaspilsētu raidīja ballistiskās raķetes un reaktīvos dronus.