Asiņaina nakts Ukrainā: Krievijas triecienos Kijivas apgabalā gājuši bojā vismaz 15 cilvēki
Foto: AFP/Scanpix
Dūmi paceļas no noliktavas, kas tika iznīcināta Krievijas ballistisko raķešu un dronu triecienu laikā Kijivas nomalē 5. augusta rītā.
Pasaulē

Asiņaina nakts Ukrainā: Krievijas triecienos Kijivas apgabalā gājuši bojā vismaz 15 cilvēki

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Kijivai un Kijivas apgabalam naktī uz trešdienu dzīvību zaudējuši vismaz 15 cilvēki, bet vēl desmitiem guvuši ievainojumus, paziņojušas Ukrainas amatpersonas.

Asiņaina nakts Ukrainā: Krievijas triecienos Kijiv...

"Vislielākais upuru skaits ir Brovaru rajonā, kur nogalināti deviņi cilvēki. Bučas rajonā ienaidnieks nogalināja vēl četrus civiliedzīvotājus. Vēl viens cilvēks gāja bojā Fastivas rajonā," paziņoja Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko.

Kijivā nogalināta viena sieviete un vismaz 24 cilvēki ievainoti, paziņoja galvaspilsētas kara administrācija.

Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki. Tostarp galvaspilsētā cietušas vairākas dzīvojamās un biroju ēkas, vēsta Ukrainas mediji. Savukārt Brovaru rajonā izcēlušies plaši ugunsgrēki vismaz četrās noliktavās. Liels ugunsgrēks plosās arī kādā tirdzniecības centrā Kijivā, un nodarīti postījumi arī kādai ražotnei. Arī Bučas rajonā deg noliktava.

Naktī uz trešdienu Kijivā un Kijivas apgabalā tika izsludināta gaisa trauksme, jo Krievija uz Ukrainas galvaspilsētu raidīja ballistiskās raķetes un reaktīvos dronus.

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