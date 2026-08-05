Tramps: Irānai draud ļoti lielas nepatikšanas, ja netiks atvērts Hormuza šaurums
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien intervijā telekanālam "Fox News" brīdināja, ka Irāna saņems spēcīgu triecienu, ja tuvākajā laikā neatjaunos kuģu satiksmi caur Hormuza šaurumu.
Tramps teica, ka notiek sarunas. Savukārt izdevums "Axios" ziņoja, ka ASV, Irāna un Omāna ir tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par Hormuza šauruma atvēršanu. Vašingtona cer trešdien paziņot par šo vienošanos.
"Šaurums tiks atvērts ļoti drīz, vai arī viņi saņems ļoti smagu triecienu - un tad šaurums tiks atvērts," paziņoja Tramps.
"Notiek ļoti konstruktīvas sarunas," viņš teica, uzsverot, ka Irāna ir ieinteresēta atrast veidu, kā izbeigt karu, kas sākās 28. februārī, kad ASV un Izraēla veica uzlidojumus Irānai. "Vienīgais, kas ir svarīgs, ir rīcība. Un viņi vēlas noslēgt vienošanos. Redzēsim, kas notiks," sacīja ASV prezidents, piebilstot, ka viņam ir daudz laika.
"Axios", atsaucoties uz anonīmām reģionālajām amatpersonām un vienu ASV amatpersonu, ziņoja, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās uz 60 dienām par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā. Šis līgums, kas neparedzētu nodevu piemērošanu kuģiem par šauruma šķērsošanu, vēlāk varētu tikt pagarināts, norāda "Axios".