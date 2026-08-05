VIDEO: izglābās par mata tiesu - Polijas mežos sumbrs uzbrūk pārgalvīgam tūristam
Belovežas mežos Polijā kāds tūrists guvis pamatīgu izbīli un ievainojumus pēc tam, kad bija piegājis pārāk tuvu savvaļas sumbram. Aculiecinieki stāsta, ka vīrieti no dzīvnieka šķīra vien četri līdz pieci metri, kad sumbrs pēkšņi metās virsū un nogāza viņu zemē.
Sociālajos tīklos publicētajā video redzams, ka pēc uzbrukuma sumbrs vēl kādu brīdi palika tuvumā zemē guļošajam vīrietim, radot bažas par viņa drošību.
Notikušā aculiecinieks, dabas fotogrāfs Gžegožs Riņskis tūristam sauca, lai viņš nekustas, un pēc tam ar automašīnu uzmanīgi piebrauca starp vīrieti un dzīvnieku. Viņš atstāja automašīnas durvis pusvirus, cerot, ka cietušais kāps iekšā, taču šoka stāvoklī esošais tūrists sāka doties prom kājām. Fotogrāfam nācās lēnām braukt viņam blakus, līdz abi nonāca drošā attālumā.
"Mums notikušajā nevajadzētu vainot sumbru. Vīrietim patiesībā ļoti paveicās, jo šis dzīvnieks bija salīdzinoši mierīgs. Ir daudz agresīvāki īpatņi," Polijas televīzijai TVN24 sacīja Riņskis.
Viņa sieva Aneta, kura arī bija notikuma aculieciniece, pastāstīja, ka cietušais guvis dziļu brūci kājas lejasdaļā un spēcīgus sasitumus, tādēļ viņam bija nepieciešama medicīniskā palīdzība.