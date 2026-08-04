Medijos ceļ trauksmi par ASV tāldarbības raķešu krājumu beigām, Baltais nams uzbur rožainu ainu
ASV karā ar Irānu ir iztērējušas gandrīz visus savus uz sauszemes bāzēto tāldarbības raķešu ATACMS un PrSM krājumus, ziņo aģentūra "Reuters". Tikmēr Baltais nams apgalvo, ka situācija ir lieliska.
Šo raķešu nelielās rezerves rada bažas par ASV armijas gatavību iespējamiem bruņotajiem konfliktiem ar Krieviju vai Ķīnu nākotnē, atsaucoties uz avotiem ASV administrācijā, vēsta "Reuters". Aģentūra norāda, ka galvenokārt runa ir par tāldarbības ballistiskajām raķetēm ATACMS un augstas precizitātes operatīvi taktiskajām raķetēm PrSM, bet precīzu izlietoto raķešu skaitu "Reuters" avoti neatklāja.
PrSM ir jauna, uzlabota raķešu paaudze, kas aizstās ATACMS raķetes, kurām ir mazāks lidojuma attālums. Katras raķetes izmaksas pārsniedz miljonu ASV dolāru.
ASV kopš kara sākuma Irānā ir arī iztērējušas gandrīz pusi no spārnotajām raķetēm "Tomahawk", kas glabājas ASV militārajās bāzēs visā pasaulē un tiek palaistas no ASV karakuģiem un zemūdenēm, "Reuters" atklāja kāds anonīms avots. Ievērojami samazinājušies arī aizsardzības ieroču krājumi, piemēram, pārtvērējraķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot" un pretraķešu aizsardzības sistēmām THAAD.
"Reuters" citēja ASV Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra (CSIS) datus, saskaņā ar kuriem no 2026. gada februāra līdz jūlijam ASV iztērēja aptuveni 65% no "Patriot" raķetēm, bet THAAD krājumi samazinājās vismaz par 38%. Divi "Reuters" avoti apstiprināja, ka šie dati atbilst ASV administrācijas iekšējai informācijai.
Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps noraidījis bažas par galveno ieroču krājumu samazināšanos. ASV rīcībā ir "daudz lielāki munīcijas krājumi nekā jebkuram citam pasaulē", un to daudzums "ievērojami pārsniedz mūsu vajadzības", paziņoja Baltais nams.